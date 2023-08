Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stop de hyperfocus op geluk, dat werkt averechts, stelt deze psycholoog

Compleet dichtgetimmerde agenda’s en multi-tasken tot je een ons weegt. In ons productieve leven is veel te weinig ruimte voor simpel plezier, stelt organisatiepsycholoog en gedragswetenschapper Mike Rucker. En het zou zomaar kunnen dat dat ons geluk in de weg staat.

Misschien word je er wel doodmoe van. Al die zelfhulp-goeroes die met weer een nieuwe theorie komen over het geheim van geluk. Maar, stelt Mike Rucker in een interview met CNN, juist die focus op geluk houdt ons er vanaf. Volgens de schrijver van het boek The fun of habit (in het Nederlands: Het plezierplan), is het direct zoeken naar geluk veel te resultaatgericht.

Te veel analyseren van geluk

Te vaak stoppen we onze energie in het analyseren waarom we wel of niet gelukkig zijn, in plaats van bewust te genieten van wat het leven te bieden heeft, zegt Rucker. „We kunnen vastlopen in het nadenken over de kloof tussen waar we denken te zijn en hoe we denken dat geluk eruit zou moeten zien.”

Volgens de gedragswetenschapper kunnen we het beter over een andere boeg gooien. In een maatschappij waarin alles draait om productiviteit en efficiëntie, schuilt groot onderdeel van ons welzijn, in het hebben van plezier, in spel en in onze vrije tijd, stelt hij. Maar al te vaak kijken we naar ons leven, door een productie-gerichte bril, in plaats van naar wat plezierig is. „Plezier is geen extraatje, het is een daad van radicale zelfzorg.”

Plezier is meer ‘doen’

Plezier is minder ‘denken’ en meer ‘doen’, volgens Rucker. „Het is aantoonbaar, waarneembaar, reëel en onmiddellijk binnen ons bereik.” Bovendien hoeven het geen grootse, meeslepende activiteiten te zijn, die door kunnen gaan voor plezier, stelt Rucker. „Het kunnen ook rustige, weinig opwindende activiteiten zijn, die zorgen voor balans en vernieuwing, zoals tuinieren, mediteren en lezen.”

En nee, het leven is niet alleen maar leuk en dat hoeft het ook niet te zijn, volgens Rucker. Een rijk leven gaat gepaard met hoogte- en dieptepunten, met vreugde, pijn en verveling. „De giftige positiviteit die de geluksindustrie predikt met ‘good vibes only‘- en ‘no bad days‘-boodschappen, weerspiegelt een problematisch gebrek aan emotionele flexibiliteit.” In tegenstelling tot geluk, kan het hebben van plezier samenvallen met verschillende emotionele gesteldheden, of ze zelfs overstijgen, zegt hij.

