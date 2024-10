Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze psycholoog legt uit dat er twee soorten geluk zijn en onthult welke je het beste nastreeft

Gelukkig zijn? Kennelijk kent geluk twee vromen: hedonistisch en eudaimonisch geluk. Hoewel we ons vaak vastklampen aan één van deze twee geluksvormen, is de ander juist blijvend. Maar we vergeten de meest blijvende geluksvorm vaak, legt psycholoog Emma Seppälä uit.

Geluk vinden of gelukkig zijn, dat is toch waar de meeste mensen naar zoeken. Maar dat is niet zo eenvoudig. Zo heeft bijna de helft van de Nederlanders angst- en depressiegevoelens. Wist je overigens dat we verschillende gelukshormonen hebben? Metro schreef eerder hoe je die activeert. En deze activiteiten kun je onder het kopje ‘natuurlijke antidepressiva’ plaatsen.

Hedonistisch geluk

Psycholoog, geluksonderzoeker en auteur Emma Seppälä vertelt tegen het Amerikaanse Psychology Today dat er twee vormen van geluk zijn. Namelijk hedonistisch en eudaimonisch geluk. Hedonistisch geluk kun je linken aan de sex, drugs & rock ‘n roll-mentaliteit. Geluk dat we kunnen vinden in genotsmiddelen. Eten, geld, succes, populariteit. Deze geluksvorm geeft ons een een hoge piek, een ultiem geluksgevoel, maar wordt vaak gevolgd door een diep dal, waardoor de hunkering en honger naar meer van het gevoel vrij snel alweer volgt.

We linken geluk vaak aan genot, schrijft Seppälä. „Hoewel hedonistisch geluk heerlijke uitbarstingen van vreugde biedt, laten we eerlijk zijn: deze momenten zijn van korte duur. Zodra de eerste sensatie is verdwenen, blijven we op zoek naar de volgende high, of dat nu van een favoriete film is of een extravagante maaltijd.”

Eudaimonisch geluk

Daarnaast legt de psycholoog uit dat ons ook regelmatig wordt wijsgemaakt dat geluk te koop is. Een luxe vakantie, dure kleding, een nieuw huis? Daar worden we gelukkig van, toch? „Mensen in materialistischer samenlevingen melden echter vaak dat ze zich minder vervuld voelen, soms zelfs depressiever. Dit benadrukt de valkuil van hedonistisch geluk: hoewel het verleidelijk kan zijn, leidt het vaak tot een gevoel van leegte wanneer de genoegens vervagen. Dus, hoe kunnen we meer blijvend geluk in ons leven brengen?”

Want naast hedonistisch geluk, is daar eudaimonisch geluk. Geluk dat niet bestaat uit persoonlijk genot, maar uit verbinding, dienstbaarheid en een gevoel van zingeving. „Dit soort geluk voedt ons en draagt ​​bij aan een blijvend gevoel van tevredenheid.”

Iets geven aan een ander, kan namelijk jouw welzijn vergroten, legt de psycholoog uit. Meer dan wanneer we geld aan onszelf uitgeven. Dat blijkt volgens Seppälä uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Het is iets dat zelfs voor kinderen geldt. Eudemonisme betekent overigens niet dat je geld aan anderen moet uitgeven. Iedere vorm van steun of hulp draagt bij aan deze geluksvorm.

Gelukkiger door sociale verbondenheid

Volgens Seppälä blijkt uit onderzoek dat depressie en angst vaak in verband staan met een staat van zelfgerichtheid en egoïsme. „Wanneer je iets voor iemand anders doet, verschuift die zelfgerichtheid naar een staat van gerichtheid op anderen.”

Daarnaast draagt ‘iets doen voor je medemens’ bij aan het gevoel van verbondenheid. Seppälä haalt weer een ander onderzoek aan, waaruit blijkt dat een gebrek aan sociale verbondenheid meer schade aanricht dan obesitas, roken of een hoge bloeddruk. „Mensen die zich meer verbonden voelen met anderen hebben minder last van angst en depressie en hebben een beter zelfbeeld. Ze zijn over het algemeen empathischer, hebben vertrouwen en zijn coöperatiever.”

Kortstondig genot versus langdurige geluk

Seppälä benoemt ook de studie van Barbara Fredrickson en Steve Cole. Daaruit blijkt dat mensen die vooral geluk halen uit hedonistische bezigheden, ontstekingsniveaus hebben die vergelijkbaar zijn met chronische stress. Daarentegen hebben de mensen die geluk halen uit eudaimonisch geluk, significant lagere ontstekingsniveaus. „Beschouw geluk als een maaltijd: een decadent dessert kan direct plezier opleveren, maar een gezonde maaltijd zorgt ervoor dat je je energiek en voldaan voelt. Als we alleen maar kortstondig plezier najagen, voelen we ons misschien even opgewonden, maar uiteindelijk uitgeput.”

Eudaimonistisch geluksgevoel

De psycholoog noemt op dat balans tussen eudemonisme en hedonisme leidt tot een betere psychologische gezondheid en levenstevredenheid.

Seppälä geeft nog een aantal tips hoe je dat eudaimonistische geluk aanwakkert:

Verbinden: maak tijd voor familie en vrienden en versterk de band. Geven: geef iets terug aan de maatschappij, zoals vrijwilligerswerk. Spiritualiteit: op de manier die bij jou past. Bijvoorbeeld door religie, zelfontwikkeling, kunst of natuur. Dankbaarheid: reflecteer op de dingen die je waardeert. Groei: investeer in persoonlijke ontwikkeling en doe ervaringen op die je uitdagen en voldoening geven.

