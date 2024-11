Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel overwaarde hebben Nederlanders gemiddeld op een koophuis

Huizen in Nederland zijn niet goedkoop, bleek onlangs al. Ze gingen in oktober gemiddeld over ‘de toonbank’ voor 467.355 euro. Daarmee stijgt ook de overwaarde die mensen gemiddeld overhouden als ze hun huis verkopen. De gemiddelde waarde van een koopwoning is op dit moment namelijk zo’n 500.000 euro. Per woning ligt de overwaarde gemiddeld op 220.000 euro.

Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker Calcasa. Twee jaar geleden bedroeg de overwaarde van een huis nog ‘maar’ 175.000 euro.

Wat je met je overwaarde kunt doen? Die vraag, en nog vier andere, beantwoordde Metro voor je.

Hogere overwaarde op huizen

Volgens Calcasa zorgt de hogere overwaarde ervoor dat een groot deel van de woningmarkt nog beter bestand is tegen potentiële prijsdalingen in de toekomst. Nederland telt op dit moment ruim acht miljoen woningen met een totale woningwaarde van bijna 4 biljoen (4000 miljard) euro. Om de overwaarde te berekenen, keek Calcasa naar bestaande woningen die van eigenaar wisselden, sinds 1 januari 1993. Vergeleken met de laatste historische aankoopprijs komt dit neer op gemiddeld 220.000 euro overwaarde per woning.

De daadwerkelijke overwaarde ligt volgens de onderzoekers waarschijnlijk nog hoger, aangezien de berekening uitgaat van een hypotheek van 100 procent van de aankoopprijs zonder rekening te houden met aflossingen. Daarnaast zijn woningen die voor 1993 voor het laatst verkocht zijn ook niet meegenomen in het onderzoek. Hierdoor is de inschatting van de overwaarde conservatief.

Woningen die voor 2000 zijn verkocht, hebben gemiddeld de meeste overwaarde door de lange periode waarin hun waarde kon stijgen. Woningen die rond 2008 zijn verkocht hebben minder overwaarde door de prijsdalingen tijdens de kredietcrisis.

Deze gemeente hebben hoogste overwaarde

Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland horen bij de gemeenten met relatief de hoogste overwaarde. Op de eilanden hebben niet veel transacties plaatsgevonden sinds 1993, maar de gemiddelde overwaarde als percentage van de historische koopsom is met gemiddeld 90 procent hoog. Gemeenten zoals Nieuwegein, Haarlem en Utrecht halen vergelijkbare percentages.

In absolute bedragen voert Bloemendaal de lijst aan met een gemiddelde overwaarde van 495.000 euro, gevolgd door Laren, Blaricum, Heemstede en Wassenaar. In Haarlem is de overwaarde zowel relatief (85 procent) als absoluut (306.000 euro) hoog. In Amsterdam heeft een woning gemiddeld 281.000 euro aan overwaarde.

