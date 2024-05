Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo merk je dat je te veel op social media zit

Even een story op Instagram plaatsen om de wereld te laten zien dat je op het terras zit, je inbox checken op Facebook of een grappige TikTok doorsturen naar je beste vriend. We brengen best veel tijd door op social media. Maar wanneer moet je je zorgen gaan maken om je social mediagebruik?

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar zijn minder positief over hun eigen gezondheid dan voorgaande jaren. En dat komt onder meer door het problematisch gebruik van social media. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, een onderzoek onder ruim 188.000 jongeren, uitgevoerd door de GGD en het RIVM.

Stress door social media

Social media is natuurlijk hartstikke leuk, omdat het je vermaak en contacten brengt. Maar het kan ook problematisch worden. Dat toets je niet per alleen door naar je schermtijd te kijken. Je moet vooral goed naar je gevoel luisteren. Volgens de GGD kunnen mensen – jongeren, maar ook zeker volwassenen – serieuze stressklachten krijgen door social media.

„De meeste mensen delen op social media alleen positieve en leuke dingen. Daardoor lijkt het alsof ze allemaal een perfect leven leiden. Bijna niemand deelt zijn saaie dagen of teleurstellende ervaringen. Die mooie plaatjes en dat perfecte leven kunnen voor stress en depressieve gevoelens zorgen”, leggen ze uit.

Angst, depressie en slaapproblemen kunnen veroorzaakt worden door social media. „Iemand die veel last heeft van FOMO kan ook lichamelijke reacties krijgen, zoals zweten, nervositeit en hartkloppingen.” Ook het aantal meldingen kan voor een stressreactie zorgen, omdat je de vele informatie soms niet meer kunt verwerken. „Zoals allemaal WhatsAppjes die op je staan te wachten.”

Te veel schermtijd is niet goed

Daarnaast waarschuwt de GGD ook voor lichamelijke klachten. Langdurig naar een beeldscherm kijken is namelijk slecht voor je ogen. „Een vuistregel van oogartsen is: na 20 minuten beeldschermtijd, 20 seconden in de verte kijken.”

Je weet dus dat je te veel op social media zit, als het meer energie kost dan oplevert. Voel je je moe? Gestresst? Of verdrietig? Dan moet je je telefoon eens wat vaker wegleggen.

Tips tegen social media-stress De GGD geeft een aantal tips om de druk van social media in de hand te houden: Blijf jezelf. Laat dingen zien waar je echt trots op bent.

Plaats geen post omdat je je geforceerd voelt om iets te laten zien. Laat alleen dingen zien waar je echt voor staat.

Zoek mensen op waar jij je prettig bij voelt.

Als je ergens mee zit, vraag dan advies aan mensen met wie je goed bevriend bent. Dat levert vaak een beter advies op dan wanneer je via sociale media hulp inroept.

Houd de tijd die je aan je telefoon besteedt in de gaten met behulp van een timer. Er zijn ook apps die je daarbij kunnen helpen.

Realiseer je dat de druk of de stress die je ervaart, iets is dat je jezelf oplegt.

Sommige mensen nemen drastischere maatregelen om minder social media te gebruiken. Dumbphones zijn namelijk steeds meer in trek, schreef Metro eerder al. Dit zijn telefoons met alleen basisfuncties zoals bellen, sms’en en een wekker.

Terug naar het onderzoek van de GGD en het RIVM. 13 procent van de jongeren loopt risico op problematisch gebruik van sociale media. In 2019 was dat nog 8 procent. Deze jongeren geven onder andere aan slaaptekort te hebben of hun huiswerk af te raffelen door het gebruik van sociale media.

Gezondheid jongeren is ‘zorgwekkend’

Dat jongeren minder positief zijn over hun eigen gezondheid noemt GGD-voorzitter Andre Rouvoet „zorgwekkende uitkomsten. We streven naar een gezonde generatie in 2040, maar we zien juist het tegenovergestelde gebeuren: de ervaren gezondheid van jongeren verslechtert en ongezond gedrag neemt toe. We moeten dus het tij keren, passende maatregelen nemen voor het te laat is. Deze cijfers geven juist aan dat het nieuwe kabinet extra moet inzetten op preventie.”

Een andere reden dat er zorgen zijn over de gezondheid van jongeren, is het vele gebruik van vapes. In 2019 vapete 2 procent van de jongeren wekelijks, in 2023 is dat 9 procent. Zelfs op basisscholen gebruiken jongeren deze elektrische sigaretten, meldde Metro eerder.

