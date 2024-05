Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-Mike schrikt zich een hoedje als hij verlangens ‘kinky Carla’ aanhoort: ‘Echt?’

LLDL-kandidaten Carla (37) en Mike (39) vertoeven samen in het Lang Leve de Liefde-huis. Maar als Carla daar haar pikante en kinky kant laat zien, beginnen de oren van Mike te klapperen.

In tv-programma Lang Leve de Liefde komt nogal een breed arsenaal aan types voorbij. En sommige mannen hebben het hart op de tong liggen en schromen niet hun ongezouten mening te geven. Zoals eerder Swen die moeiteloos uitsprak dat hij een vrouw met een dikke kont zocht, Reynold die het liefste een fotomodel wilde en moeiteloos het uiterlijk van zijn LLDL-date bekritiseerde en Steven die zijn date bijpraatte over de kledingregels die hij voor zijn potentiële vriendin hanteerde.

Carla en Mike in Lang Leve de Liefde

Maar dit keer blijkt Carla degene te zijn die moeiteloos haar wensen en verlangens uitspreekt. Carla valt op Hollandse mannen. „Iemand die er goed verzorgd uitziet. Zodat ik gewoon op hem kan geilen. Ik moet ook aan mijn trekken komen”, lacht ze in haar introductievideo.

Mike is al zijn leven lang vrijgezel. „Mede omdat ik heel voorzichtig ben in het contact leggen met mensen en het moeilijk vindt om mezelf bloot te geven.” Hmm, of dat nu past bij de ongecensureerde Carla?

Als de twee wat vragen aan elkaar stellen, vraagt Mike hoe Carla haar ideale weekend omschrijft. „Het kan twee kanten op. Of de hele dag in bed liggen en ‘freaky freaky‘. Maar het kan ook de andere kant opgaan. Met romantiek”, aldus Carla.

Later vraagt Mike met wat voor snack Carla hem vergelijkt. „Ik heb je nog niet geproefd, dus dat maakt het wel lastig.” Carla denkt aan een kroket en daar is Mike het zelf ook mee eens. „Krokant van buiten en zacht van binnen”, zegt hij zelf. Daarna benadrukt Carla dat ze pittig is en graag de broek aan heeft. En Mike knikt twijfelachtig ja. Hij vergelijkt Carla dan ook met een pikanto.

Carla spreekt zich uit over kinky kant

Mike vertelt eerlijk dat hij niet makkelijk op vrouwen afstapt. En als Carla zegt dat ze van experimenteren houdt, sluit Mike zich daar twijfelachtig bij aan. Maar als Carla doorvraagt, komt hij toch wel een beetje op zijn woorden terug. „Nee, nee, niet naar een parenclub ofzo.” En als Carla vraagt of Mike zijn vrouw zou willen delen, zegt Mike dat hij dat prima vindt. Maar daar kijkt hij wederom wat bedenkelijk bij.

Later komen de slaapkamerverhalen bovendrijven. Carla houdt van actie. Mike is meer van de gewone en romantische setting. „Saai en normaal”, volgens Carla. Zij is namelijk van de seksspeeltjes, vastbinden, haren trekken. „Echt? Oh, dat had ik helemaal niet achter je gezocht”, zegt Mike wat ongemakkelijk.

Hier kun je het fragment uit Lang Leve de Liefde terugkijken:

Mike is niet de geschikte kandidaat

Carla houdt van experimenteren en Mike wil best het een en ander uitproberen. Ze is open en kinky en vindt het niet erg als haar keel in bed wordt dichtgeknepen. Maar Mike is nogal onder de indruk en weet niet zo goed wat hij daarop moet zeggen.

Mike is niet echt het typetje ‘tegengas’ en dat voelt Carla. Daarom besluit ze uiteindelijk niet te verlengen en daar sluit Mike zich bij aan. Carla is veel te pittig voor hem. „Het type dat jij zoekt, dat ben ik niet.”



