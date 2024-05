Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zijn we smartphones zat? Dumbphones steeds meer in trek: ‘Alleen bellen, sms’en, wekker’

Wellicht heb je er ergens in een oude doos of kast nog eentje liggen? Zo’n roze Motorola, koelkast-Nokia, Samsung-klaptelefoon en andere oude mobieltjes die we ruim 15 jaar geleden gebruikten. Er blijken opnieuw liefhebbers voor zogenoemde ‘dumbphones’ te zijn. Oftewel de telefoons met alleen basisfuncties zoals bellen, sms’en en een wekker.

De meesten van ons hebben in dit digitale tijdperk tegenwoordig een snelle smartphone. De iPhone bestaat dit jaar alweer 17 jaar. En generaties als Gen Z of Generatie Alpha kunnen zich geen wereld voorstellen zonder smartphone.

Sommigen willen dumbphone

Maar BBC kaart aan dat we ons steeds bewuster worden van de voor- en nadelen van de smartphone. Want naast dat het snel, handig, praktisch en efficiënt is, heeft ons smartphone-gebruik ook invloed op onze concentratie, slaap en mentale gesteldheid. Eerder kaartte psycholoog Thijs Launspach aan dat ons brein gehackt is door social media.

Inmiddels zijn er ook manieren om ons telefoongebruik te minderen. Door middel van het instellen van een beperkte schermtijd. Maar er is ook een groep mensen die nog een stap verder gaat en terugkeert naar de zogenoemde ‘dumbphones’. Oftewel de telefoons met alleen basisfuncties zoals bellen, sms’en en een wekker.

Ontsnappen aan social media

Maar naast de jaren 90-dumbphones zijn er ook nieuwe varianten op de markt. Naast dat sommigen voor zo’n telefoon kiezen vanuit persoonlijke voorkeur (leeftijd, hoge prijzen van een smartphone of werk) is er ook een jongere generatie die wil ontsnappen aan social media. Ze noemen zichzelf: neo-luddieten.

Ook BBC-journalist Brennan Doherty kent het ‘altijd-aan-gevoel’ en stapte over op een semi-dumbphone. Maar volgens hem is het nog niet zo eenvoudig om er eentje in handen te krijgen. Want telefoonfabrikanten hebben weinig interesse in het aanbieden van zo’n apparaat. Waarom niet? Omdat het overgrote deel van telefoonmarkt bestaat uit smartphones, hebben techgiganten weinig economische prikkels om nieuwe dumbphones op de markt te brengen of hun bestaande assortiment te updaten, aldus Doherty.

De dumbphone-markt is dus (nog) klein. Counterpoint Research verwacht namelijk een gestage vraag naar dit soort telefoons. En Jim Roberts, hoogleraar marketing, legt uit dat consumenten ontdekken dat ze niet of minder gelukkig zijn dan ze zouden willen. „Ze zien daarin de vele tijd die ze op hun telefoon doorbrengen als de boosdoener.”

Techgiganten staan niet te springen om minimalistische telefoons

Jose Briones, die voorstander van de dumbphone is, legt uit dat grotere technologiebedrijven niet willen dat dumbphones hun flitsende, duurdere modellen inhalen. „De grote techgiganten willen niets dat te maken heeft met het verminderen van je smartphone-gebruik, omdat ze geen geld verdienen aan de hardware van het apparaat”, aldus Briones.

Thomas Husson, vice-president en hoofdanalist bij Forrester Research denkt eveneens niet dat de grote tech-aanbieders staan te springen om wederkeer van de dumbphone. Daarnaast is de technologie op deze apparaten verouderd. „Dumbphone-gebruikers over de hele wereld zullen bijvoorbeeld pech hebben als de 2G- en 3G-netwerken die hun functionaliteit in stand houden volledig verdwijnen. Bovendien vereisen veel banen – zelfs banen met lage lonen – dat werknemers telefoons met app-mogelijkheden bij zich hebben.”

Bellen, sms’en, basisfuncties

Volgens hem moet een techbedrijf dan een niche dumbphone ontwikkelen. „Door een moderne kijk op de ouderwetse mobiele telefoon aan te bieden.” En Husson vertelt dat sommige bedrijven daar al mee bezig zijn.

Want inmiddels bestaat al de Light Phone. Deze telefoons minimaliseren blootstelling aan internet, social media een andere afleiding. Het is een ‘doelbewuste’ telefoon. Maar deze kost nog steeds wel 299 dollar. De Light Phone belt, sms’t en heeft basis-app-functies, allemaal zichtbaar via een e-ink-scherm dat lijkt op een e-reader. Het kan ook een agenda bijhouden, routebeschrijvingen opvragen, podcasts en muziek streamen en aantekeningen maken.

Smartphone missen?

Ook een Zwitsers techbedrijf bedacht een versimpelde smartphone t.w.v. 750 dollar. En het Amerikaanse Gost Mode verkoopt smartphones helemaal naar wens van de klant. Met de apps die hij of zij nodig heeft. Prijskaartje? 600 dollar.

Doherty probeerde zijn semi-dumbphone uit, maar miste toch zijn smartphone. Uiteindelijk installeerde hij op zijn smartphone ‘minimalist phone’, een app die flitsende pictogrammen en achtergronden verwijdert en laat zien in zwart-wit-beeld. Hij behield de apps waarmee hij contact onderhield, maar gooide bijna alle niet-basis-apps weg. „Ik mis ze niet”, concludeert hij.

