Buurvrouw Maike tiert en raast in Mr. Frank Visser, maar kijkers hebben vooral medelijden met buren Margriet en Albert

De 75-jarige Maike viel gisteravond nogal op in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. Ze bleek in conflict met haar buren Albert en Margriet. En hoewel Maike overtuigd was van haar gelijk, zat ze er achteraf gezien behoorlijk naast. En kijkers hadden vooral te doen met Albert en Margriet.

In Mr. Frank Visser Doet Uitspraak komen nogal uitgesproken types voorbij. Herrinner je je bijvoorbeeld nog de opvliegende Henny? Dit keer valt Maike nogal op. Zij is boos over een kapotte schutting, recht van overpad en buurtkinderen die twintig jaar geleden op de oprit speelden.

Maike beschuldigt buren Margriet en Albert van van alles

Maike beschuldigt haar buren van van alles, waarna presentator Viktor Brand zich hardop afvraagt of Maike niet te argwanend is. „U denkt toch niet dat ik gek ben hè? U kent ze niet. Maar zulke asociale mensen zijn tot alles in staat.” Maike eist dat de buren meebetalen aan het onderhoud van de kapotte schutting, dat zij rekening houden met recht van overpad en stoppen met haar te pesten.

Volgens Albert en Margriet is de kapotte schutting, waarvan Maike eist dat haar buren daaraan meebetalen, stuk gegaan door een storm. Daarnaast is de schutting van Maike, dus begrijpen de buren niet waarom zij daaraan mee moeten betalen. Ze zijn zich van geen kwaad bewust en ontkrachten alle beschuldigingen van Maike. „Waarom zouden we al die dingen doen? Wij zijn helemaal niet zo.”

Viktor Brand fluit Maike terug in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

Margriet vertelt eerlijk dat ze het allemaal veel vindt en op haar tenen loopt. „Dat je denkt: ‘Wat hebben wij toch verkeerd gedaan?’.” Zij eisen dan ook alleen met rust gelaten te worden.

Als de buren elkaar treffen, is het vooral Maike die woedend op de straat staat. Ze omschrijft Margriet en Albert als vijanden, criminelen en misdadigers. Margriet mag Maike overigens geen Maike noemen, maar moet haar mevrouw noemen, vindt Maike zelf. „U moet wel netjes blijven”, zegt presentator Viktor Brand uiteindelijk tegen Maike, die nogal uit haar plaat gaat.

Margriet moet huilen. „Ze zegt dingen die helemaal niet waar zijn.” Maike: „Huil maar! Je bent goed met huilen. Psychisch ben jij niet in orde.” Brand grijpt opnieuw in: „Houd u mond eventjes. Ik vraag dat u beleefd. U moet niet zo lelijk doen.” Terwijl Maike blijft tieren.

Hier kun je het fragment van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak terugkijken:

Kijkers hebben te doen met Albert en Margriet

Mr. Bart Beuving, die Mr. Frank Visser vervangt, buigt zich over alle beschuldigingen van Maike. Maar daar komt Maike van een koude kermis thuis. Want wat blijkt? De buren hebben niets vernield of gemolesteerd. De schutting is inderdaad kapot gewaaid, Margriet en Albert hebben gewoon recht van overpad en mogen dus ook over de grond van Maike lopen en een lekkende dakgoot bleek gewoon slecht onderhouden door Maike zelf.

Kortom: Beuving veegt alle beschuldigingen van Maike in slechts een paar woorden van tafel. Al moest hij Maike ook een paar keer tot de orde roepen omdat ze bleef tieren.

Hij legt de buren uiteindelijk allebei een contactverbod op, maar geeft vooral Margriet en Albert gelijk, die zichtbaar opgelucht zijn. Maike staat aan het einde van de aflevering boos voor de camera. En als Viktor Brand haar een hand wil geven, weigert ze.

Kijkers hebben grotendeels te doen met Margriet en Albert, die overduidelijk geteisterd werden door de buurvrouw. Brand krijgt overigens ook lof van het kijkerspubliek over de manier hoe hij met de zaak omging. Maar sommigen twijfelen ook of er bij Maike psychisch niet meer aan de hand is, wat haar gedrag zou kunnen verklaren.



