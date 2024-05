Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Valentijn Driessen keihard tegen Estavana Polman: ‘Jullie winnen geen goud’

Sportjournalist Valentijn Driessen en handbalster Estavana Polman schoven gisteravond aan bij De Oranjezomer. Om onder meer te praten over de kansen op de Olympische Spelen voor de Nederlandse handbalsters. Maar daar aan tafel werd duidelijk dat Polman met haar optimisme lijnrecht tegenover de pessimistische Driessen stond.

Valentijn Driessen, die bij Vandaag Inside bekend staat als het kijkcijferkanon, is vrij vaak kritisch over van alles en nog wat. Dat geeft hij zelf ook eerlijk toe. Zo spreekt hij uit dat hij het niet ziet gebeuren dat de voetballers Oranje tijdens het aankomende EK verder komen dan de kwartfinales. Overigens bleek uit een interview met aanvoerder Virgil van Dijk dat ook de Oranje-spelers zelf twijfelachtig zijn over hun kansen op het aankomende EK.

Estavana Polman optimistisch over Olympische Spelen

Dat vindt Polman gek. Die is ervan overtuigd dat als je een wedstrijd speelt, je voor de winst moet gaan. Zij en haar handbalteam staan dit jaar op de Olympische Spelen in Parijs. „Wij hebben goede kansen en gaan vol voor die gouden medaille.”

Polman is fit en kijkt positief op dit toernooi. „We kunnen hele mooie dingen neerzetten en dan zit die gouden medaille er ook gewoon in.”

Valentijn Driessen velt bikkelhard oordeel

Dan kijkt presentatrice Hélène Hendriks naar Driessen. „Ik vind haar hartstikke aardig, maar je moet ook een beetje realistisch zijn. Jij gelooft misschien in een gouden medaille. Maar ik kan je nu alvast uit die droom helpen: ‘Jullie gaan geen goud winnen’.”

Dan klinkt er hard gelach en applaus. „Daar gaan jullie voor klappen? Wat is dat voor onzin?”, aldus Polman. Ze kijkt Driessen aan. „Ik boek een ticket voor je naar Parijs als wij de finale spelen.”

Polman en Driessen kibbelen bij De Oranjezomer

„Hij is vroeger waarzegger geweest op de kermis, maar er kwam nooit iemand langs”, grapt tafelgast Jack van Gelder er snel achteraan. „Voorspellen is nooit mijn sterkste kant geweest”, aldus Driessen.

Driessen benadrukt overigens dat Polman wel de beste handbalster is. „Zonder haar wordt het sowieso weinig tot niets. Maar de kwaliteiten van anderen zijn onvoldoende.” Daarna beginnen Polman en Driessen met elkaar verder te kibbelen. „Ik vond je leuk voor het eerste uur, maar ik vind je nu niet meer zo leuk. Ik ben blij dat je bij voetbal zit”, concludeert Polman.

