Grote Jongerenonderzoek: ruim helft jongeren zegt verslaafd te zijn aan social media, dit is wat het met ze doet

Jongeren en social media, ze lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat blijkt ook uit het Grote Jongerenonderzoek dat dit jaar voor het zevende jaar op rij is uitgevoerd door Mediahuis, Wayne Parker Kent en MediaTest. 62 procent van de jongeren tussen de 15 en 35 jaar oud geeft namelijk aan verslaafd te zijn aan social media. Dat leidt bij een deel van hen tot sombere gevoelens en onzekerheid.

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren tussen de 15 en 21 jaar nog vaker aangeven verslaafd te zijn aan social media. Het gebruik van social media leidt daarnaast tot negatieve gevoelens en een snel dalende gezondheid. Aan het onderzoek deden 2974 jongeren mee, tussen de leeftijd van 15 t/m 35 jaar.

Grote Jongerenonderzoek: deel jongeren voelt zich onzeker of verdrietig na gebruik social media

Dat social media vaak niet een heel positief effect hebben op je mentale gezondheid, is al langer bekend. 30 procent van de jongeren geeft dan ook aan dat ze zich onzeker, verdrietig of depressief voelen na het gebruik ervan. Deze gevoelens hebben een direct verband met hun gezondheid. Jongeren beoordelen hun gezondheid dit jaar gemiddeld met een 6,9. Dat cijfer is heel hard aan het dalen. In 2020 gaven jongeren hun gezondheid nog een 7,6. Voor deze onderwerpen geldt dat vooral jonge vrouwen (15 tot 21 jaar) hier last van hebben.

En die social media-verslaving komt ook terug in de schermtijd van jongeren. Ze spenderen steeds langer op hun telefoon, gemiddeld maar liefst 4,8 uur per dag. Social media is verantwoordelijk voor het merendeel van die uren. Metro sprak onlangs psycholoog Thijs Launspach, die zegt dat we verslaafd worden gemaakt aan onze telefoon.

Populaire apps

Een kwart van de jongeren gebruikt BeReal, een app die er bij uitstek voor is bedoeld om je authentieke zelf te laten zien. Maar of jongeren ook laten blijken dat ze zich door social media soms down voelen, is nog maar net de vraag. 45 procent van de jongeren gebruikt TikTok regelmatig en Facebook neemt in populariteit af. Sterker nog, Snapchat is voor het eerst groter dan het blauwe medium van Mark Zuckerbergs Meta.

Die apps worden niet alleen gebruikt voor het sociale deel, waar ze ogenschijnlijk voor bedoeld zijn, maar jongeren zien ze ook als belangrijkste nieuwsbron. Dat is een opvallende trend, zeker in een tijd waar nepnieuws een hot topic is.