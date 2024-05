Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drukte op de Europese snelwegen deze zomer: houd hier rekening mee

Wie deze zomer met de auto op vakantie gaat, moet zich schrap zetten voor de nodige drukte. Welke dagen kun je de beter niet op de weg zijn en waar moet je nog meer rekening mee houden?

De verwachte drukte komt onder meer omdat er twee evenementen in Europa zijn deze zomer. In Duitsland is van 14 juni tot 14 juli het EK voetbal. De speelsteden liggen door het hele land (en dus is het door heel het land druk).

In Frankrijk zijn de Olympische en Paralympische Spelen. De Olympische Spelen zijn van 26 juli tot en met 11 augustus in Parijs. In totaal wordt 185 kilometer van de wegen rondom Parijs afgezet voor verkeer. De Paralympische Spelen zijn van 22 augustus tot en met 8 september in Parijs.

Zwarte zaterdagen

Dit zijn volgens de ANWB de drukste dagen op de Europese wegen:

België: de zaterdagen 6, 13, 20 en 27 juli, 3, 10, 17 en 24 augustus.

Duitsland: zaterdag 29 juni, vrijdag 5 juli, zaterdag 13 juli, vrijdag 19 en zaterdag 20 juli, vrijdag 26 tot en met zondag 28 juli, de weekenden van 2 en 3 augustus, 9 en 10 augustus, 16 en 17 augustus, 23 en 24 augustus en 30 en 31 augustus en 6 en 7 september.

Frankrijk: zaterdag 27 juli en zaterdag 3 augustus springen eruit, want dan ‘topdrukte’ verwacht. Verder zitten files er ook dik in op zaterdag 6, 13 en 20 juli, vrijdag 26 juli, zondag 28 juli, vrijdag 2 augustus, zondag 4 augustus, zaterdag 10 augustus, zondag 11 augustus, zaterdag 17 augustus, zaterdag 24 augustus en het weekend van 31 augustus en 1 september.

Italië: zondag 7 en 14 juli, zaterdag 20 juli, vrijdag 26 tot en met zondag 28 juli, zaterdag 3 augustus, vrijdag 9 augustus, zaterdag 10, 17, 24 en 31 augustus.

Oostenrijk: zaterdag 13, 20 en 27 juli, het weekend van 2 tot en met 4 augustus, vrijdag en zaterdag 9 en 10 augustus, zaterdag 17 en 24 augustus en zondag 1 september.

Spanje: zaterdag 20 en 27 juli en alle zaterdagen in augustus op de 31e na.

Zwitserland: alle zaterdagen tussen 6 juli tot en met 31 augustus. Tijdens de weekenden van 26 tot en met 28 juli en 2 tot 4 augustus plus vrijdag 9 augustus is het extra druk.

Hulpdiensten minder snel ter plaatse

Door de drukte op de Europese wegen kunnen volgens Eurocross hulpdiensten minder snel ter plaatse komen bij pech, schrijft Hart van Nederland. Ook kunnen reparaties meer tijd in beslag nemen. Het advies is om van tevoren goed je auto te controleren, voor voldoende water en eten te zorgen, een creditcard mee te nemen voor het huren van een eventueel vervangende auto.

Vorige Volgende

Reacties