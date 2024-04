Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Artsen maken zich ernstig zorgen over vapen: ‘Zelfs basisschoolkinderen doen het’

Er zit meer giftige en verslavende nicotine in veel vapes dan in een heel pakje sigaretten. Het is een van de feiten waarmee artsen vandaag campagne tegen vapen voeren. Ze maken zich grote zorgen over deze verslavende gewoonte die erg populair is onder jongeren. „De feiten over vapen liegen er niet om en laten zien dat het zeer schadelijk is.”

‘Nicotine verstoort de ontwikkeling van hersenen en dat is onherstelbaar’, ‘nicotine vergroot de kans op verschillende psychische problemen’, ‘vapende jongeren gaan drie keer zo snel sigaretten roken’ en ‘er zit meer giftige en verslavende nicotine in veel vapes dan in een heel pakje sigaretten’. Met vier feiten over vapen slaan artsen vandaag alarm.

1 op de 5 jongeren heeft weleens een vape gebruikt

Ze maken zich grote zorgen over de populariteit van vapen onder jongen. Uit een monitor van het Trimbos-instituut blijkt namelijk dat maar liefst 1 op de 5 jongeren het afgelopen jaar weleens een vape heeft gebruikt. „Er zijn zelfs al basisschoolkinderen die beginnen met vapen”, aldus de artsen.

Met de campagne hopen artsen dat ouders de feiten leren kennen en deze delen met andere ouders, om zo samen alle jongeren in Nederland te beschermen. „We mogen het niet laten gebeuren dat onze jongeren met gevaar voor hun eigen gezondheid worden verleid door een industrie die enkel uit is op het maken van winst”, zegt kinderlongarts Noor Rikkers. Ze heeft zelf ook kinderen en voelt daardoor naar eigen zeggen de noodzaak om van zich te laten horen. „Wij, als artsen, houden ons hart vast voor de langetermijngevolgen van het vapen.”

Ouders niet op de hoogte van gevaren van vapen

Eerder sloeg hetzelfde collectief van artsen al alarm op TikTok. Ze riepen toen influencers op om geen vapes meer te laten zien in hun content. „Uit de vele bezorgde reacties op deze TikTok-actie bleek dat ouders nog niet altijd op de hoogte zijn van de gevaren en behoefte hebben aan duidelijke informatie over vapen.” Daarom roepen de artsen nu op deze informatie te delen. „Daar hebben ouders recht op en onze kinderen ook.”

