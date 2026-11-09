Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoekers verklaren waarom run clubs zo populair zijn: hardlopen is ook een manier om te daten

Geen zin meer om eindeloos te swipen op datingapps? Dan bieden run clubs misschien uitkomst. Onderzoekers van Dublin City University verklaren waarom samen hardlopen steeds populairder wordt. En dat heeft lang niet alleen met sporten te maken.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Met een rood hoofd, bezweet shirt en buiten adem naast een groep onbekenden hardlopen. Het klinkt misschien niet direct als de ideale vrijetijdsbesteding. Toch zijn run clubs uitgegroeid tot een sociaal fenomeen. Vooral clubs waarbij na afloop koffie wordt gedronken of een croissantje wordt gegeten, trekken de aandacht. Op sociale media popt de ene na de andere run club op.

Maar waar komt die populariteit vandaan? Onderzoekers van Dublin City University gingen voor het Ierse RTÉ, de nationale publieke omroep van Ierland, op zoek naar de psychologische verklaringen achter deze trend. En die blijken veel verder te gaan dan alleen gezond willen leven.

Waarom run clubs een alternatief voor datingapps kunnen zijn

Wie genoeg heeft van eindeloos swipen op datingapps, kan tegenwoordig ook gewoon zijn hardloopschoenen aantrekken. Run clubs worden steeds vaker gebruikt als plek om potentiële partners te ontmoeten. Er bestaan zelfs speciale hardloopevenementen voor singles.

Volgens de onderzoekers heeft dat een interessante psychologische verklaring. Tijdens het hardlopen laat je namelijk onbewust bepaalde aantrekkelijke eigenschappen zien. Je toont dat je actief bent, doorzettingsvermogen hebt en bereid bent tijd en energie ergens in te steken.

Een rondje van tien kilometer kun je immers moeilijk faken. En wie iedere week trouw komt opdagen, laat óók zien dat diegene betrokken is. Dat maakt een run club volgens de onderzoekers een interessante ontmoetingsplek voor mensen die op zoek zijn naar een relatie. Is hardlopen dan toch het nieuwe daten?

Waarom samen hardlopen helpt om nieuwe vrienden te maken

Voor wie meteen denkt dat de run clubs enkel zijn om potentiële nieuwe partners te vinden, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet iedereen is op zoek naar de liefde. Voor veel deelnemers draait het vooral om gezelligheid en nieuwe contacten. In een tijd waarin eenzaamheid steeds vaker onderwerp van gesprek is, bieden run clubs een laagdrempelige manier om mensen te ontmoeten. Je hoeft geen dure sportschool te betalen of een avond in de kroeg door te brengen. Samen een rondje lopen en daarna koffie drinken is vaak al genoeg om nieuwe contacten te leggen.

Volgens de onderzoekers werken de vaste momenten en gezamenlijke routes bovendien verbindend. Doordat mensen iedere week samenkomen en dezelfde activiteit ondernemen, ontstaat er een gevoel van saamhorigheid.

Instagram, TikTok en Strava maken run clubs aantrekkelijker

Ook sociale media dragen bij aan de populariteit. Op Instagram en TikTok verschijnen volop filmpjes van gezellige hardloopgroepen, terwijl sporters op Strava hun prestaties delen. WhatsAppgroepen zorgen ervoor dat deelnemers met elkaar in contact blijven en elkaar motiveren om de volgende keer weer mee te gaan.

En wie voortdurend foto’s voorbij ziet komen van lachende hardlopers met een cappuccino en croissant in hun hand, krijgt misschien vanzelf zin om zich aan te sluiten. Daar speelt ook de angst om iets leuks te missen een rol, stellen de onderzoekers.

Samen hardlopen vermindert stress, maar kan ook sociale druk opleveren

Nog een reden om je bij een run club aan te sluiten, is de behoefte om vaker buiten te zijn. Hardlopen door een park, bos of langs het water zorgt niet alleen voor beweging, maar kan ook helpen om stress te verminderen en je hoofd leeg te maken. Volgens de onderzoekers kan juist die combinatie van natuur, beweging en sociaal contact ervoor zorgen dat mensen blijven terugkomen.

Toch heeft de trend ook een keerzijde. De onderzoekers wijzen erop dat run club onderdeel zijn van een bredere wellnesscultuur, waarin gezond en fit zijn steeds belangrijker wordt. Daarbij kan ook sociale druk ontstaan. Denk aan het gevoel dat je de juiste hardloopkleding moet dragen, een bepaald tempo moet kunnen bijhouden of er sportief uit moet zien om erbij te horen.

Dat kan ervoor zorgen dat sommige mensen zich juist buitengesloten voelen. Maar ondanks die nadelen lijken run club in een duidelijke behoefte te voorzien. Of je nu op zoek bent naar een betere conditie, nieuwe vrienden, een leuke date of gewoon een goede kop koffie na afloop: samen hardlopen draait tegenwoordig om veel meer dan alleen kilometers maken.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

Vorige Volgende

Reacties