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Groot onderzoek onder 277.489 mensen: eenzame mannen verliezen bijna 6 gezonde jaren

Steeds meer mensen in Nederland voelen zich eenzaam. Voornamelijk jongeren worstelen hiermee. Dat eenzaamheid niet goed voor je is, weten we al langer. Maar hoeveel gezonde levensjaren kost het eigenlijk als je weinig contact hebt met anderen of als je je regelmatig alleen voelt?

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Amerikaanse onderzoekers zochten het uit en het antwoord was schrikbarend: mensen die zich eenzaam voelen én weinig sociale contacten hebben, kunnen tot bijna zes gezonde levensjaren verliezen.

Eenzaamheid raakt vooral mannen hard

Voor het onderzoek werden gegevens van maar liefst 277.489 volwassenen tussen de 40 en 69 jaar geanalyseerd. Geen van hen had bij aanvang van het onderzoek een van de zeven onderzochte chronische aandoeningen, waaronder diabetes, hart- en longziekten, kanker, dementie, depressie en angststoornissen.

De onderzoekers berekenden vervolgens hoeveel jaren mensen vanaf hun vijftigste gemiddeld zonder deze aandoeningen konden leven. Vooral bij de mentale gezondheid waren de verschillen opvallend. Mannen die zich eenzaam voelden én sociaal geïsoleerd waren, leefden gemiddeld 5,8 jaar korter zonder depressie of angststoornissen dan mannen die daar geen last van hadden. Bij vrouwen ging het om 3,7 jaar. Ook lichamelijk bleek er een verband. Vrouwen die met beide vormen van eenzaamheid te maken hadden, verloren gemiddeld 2,4 gezonde levensjaren. Bij mannen was dat 1,7 jaar.

Alleen zijn is niet hetzelfde als je eenzaam voelen

Opvallend is dat de onderzoekers onderscheid maken tussen eenzaamheid en sociaal isolement. Want hoewel die begrippen vaak door elkaar worden gebruikt, betekenen ze niet hetzelfde. Bij sociaal isolement gaat het om het daadwerkelijk hebben van weinig sociale contacten. Eenzaamheid draait juist om hoe iemand zijn of haar relaties ervaart. Je kunt dus een volle agenda hebben, regelmatig vrienden zien en je tóch eenzaam voelen.

Volgens hoofdonderzoeker Lu Qi zijn de resultaten niet helemaal verrassend. Eerdere onderzoeken lieten al zien dat eenzaamheid en sociaal isolement samenhangen met een grotere kans op vroegtijdig overlijden. Dit onderzoek laat zien hoeveel gezonde levensjaren daarmee mogelijk gemoeid zijn.

Zoveel Nederlanders voelen zich eenzaam Eenzaamheid is voor veel Nederlanders aan de orde van de dag. Bijna de helft van de volwassenen (46 tot 49 procent) voelt zich weleens eenzaam. Voor een deel van hen gaat dat gevoel nog een stuk verder. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 10 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich zelfs sterk eenzaam voelt.

Helpt gezond leven tegen eenzaamheid?

Gezond eten, voldoende bewegen, goed slapen en niet roken: het zijn bekende adviezen om langer gezond te blijven. Maar kunnen die gewoontes ook de gevolgen van eenzaamheid beperken? Dat blijkt niet voor iedereen hetzelfde te werken.

Bij mensen met weinig sociale contacten zagen de onderzoekers dat een gezonde leefstijl een deel van het verlies aan gezonde levensjaren kon beperken. Maar bij mensen die zich eenzaam vóélden, maakte een gezonde leefstijl geen aantoonbaar verschil in de extra gezondheidsrisico’s. Dat suggereert dat eenzaamheid niet simpelweg is op te lossen door vaker naar de sportschool te gaan of gezonder te eten.

Eenzaamheid verdient net zoveel aandacht

De onderzoekers benadrukken wel dat hun studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications, een verband laat zien, maar niet direct bewijst dat eenzaamheid rechtstreeks verantwoordelijk is voor het verlies aan gezonde levensjaren. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Het onderzoeksteam wil daarom ook andere bevolkingsgroepen bestuderen en met klinische studies onderzoeken of eenzaamheid daadwerkelijk de oorzaak is van de gevonden gezondheidsverschillen.

Eén ding wordt uit het onderzoek wel duidelijk: sociale contacten en het gevoel ergens bij te horen verdienen minstens zoveel aandacht als andere factoren die onze gezondheid beïnvloeden.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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