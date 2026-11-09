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Zeven vuurwapens aangetroffen op locatie schietpartij Krakau

Op de plek in het centrum van de Poolse stad Krakau waar een 24-jarige man zaterdag zes mensen doodschoot, heeft de politie een „significante hoeveelheid” munitie en zeven vuurwapens in beslag genomen, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in het district Kielce.

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In de woning van de schutter werden nog meer vuurwapens gevonden, waardoor het totale aantal wapens dat in beslag werd genomen op elf komt te staan. Volgens de woordvoerder komt dit aantal overeen met het aantal waarvoor de man en zijn vader gezamenlijk een vergunning hadden.

In het huis van de schutter werden de lichamen van zijn ouders en zus aangetroffen. Alle drie hadden schotwonden.

Door de schietpartij raakten vijftien mensen gewond. De gouverneur van de regio Klein-Polen zei maandag dat de toestand van veertien van hen inmiddels stabiel is. Een persoon verkeert nog in kritieke toestand. De schutter, die werd neergeschoten door de politie, overleed maandagochtend aan zijn verwondingen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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