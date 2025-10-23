Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: hardlopen kan helpen herstellen wat junkfood met je brein doet

Een ongezond eetpatroon kan niet alleen je lichaam, maar ook je humeur schaden. Toch is er goed nieuws, zeker voor de mensen die van hardlopen houden. Want, wat blijkt? Regelmatig hardlopen kan veel van de schade die junkfood veroorzaakt, herstellen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van een universiteit in Ierland.

Junkfood maakt somber, hardlopen maakt beter

Wetenschappers ontdekten dat beweging helpt om de negatieve effecten van een vet- en suikerrijk dieet deels terug te draaien. Hardlopen zorgt voor veranderingen in de darmen en brengt belangrijke hormonen weer in balans. Maar wie echt het maximale uit zijn brein wil halen, moet ook naar zijn voeding kijken.

Het onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Brain Medicine, laat zien hoe hardlopen het brein beschermt tegen veel van het eten dat we in het westen eten: veel vet, veel suiker én veel bewerkte producten.

Onder leiding van professor Yvonne Nolan kregen ratten zeven weken lang normaal voer of voer met vet en suiker erin. De helft van de ratten mocht daarnaast vrij rennen in een loopwiel. De dieren die konden bewegen, vertoonden minder somber gedrag, ook als ze junkfood aten. Volgens de onderzoekers laat dit zien dat hardlopen helpt om stoffen in de darmen en hormonen in het lichaam weer op een gezonder niveau te brengen.

De effecten van het eten van junkfood

Maar wat gebeurt er nu in je lichaam als je junkfood eet? Volgens de wetenschappers verstoort een ongezond dieet de stofwisseling in de darmen. Van de 175 onderzochte stoffen veranderden er 100 bij de ratten die enkel eten met vet en suiker erin kregen.

Maar rennen in een wiel bracht die balans weer terug. Evenals dat de stoffen die invloed hebben op het humeur – anserine, indole-3-carboxylaat en deoxyinosine – en afgenomen waren door het ongezonde dieet, weer stegen op het moment dat de ratten gingen rennen in het wiel.

Ook in het bloed zagen de onderzoekers duidelijke verschillen. Ratten die ongezond aten en niet bewogen, hadden hogere waarden van de hormonen insuline en leptine, die een rol spelen bij vetopslag en eetlust. Beweging bracht die waarden juist weer omlaag.

Sport helpt veel, maar niet álles

Toch kan hardlopen niet álles goedmaken, waarschuwen de onderzoekers. De ratten die junkfood aten, maakten minder nieuwe hersencellen aan in de hippocampus, het deel van de hersenen dat belangrijk is voor emoties en geheugen. Bij gezonde voeding neemt die celgroei normaal juist toe door beweging.

Dat betekent dat voeding bepaalt hoe goed je brein kan profiteren van sport. Hardlopen helpt dus zeker, maar het effect is groter als je óok gezond eet.

