Waarom je nooit uitgeborstelde hondenharen in je tuin moet gooien: ‘Dood als gevolg’

Het lijkt misschien onschuldig om de uitgeborstelde haren van je hond in je tuin te gooien, maar voor vogels kan dit levensgevaarlijk zijn. Zij gebruiken de haren namelijk graag voor hun nestje, maar kunnen erdoor vergiftigd raken, zo waarschuwt Vogelbescherming Nederland.

De hondenharen kunnen namelijk giftige stoffen bevatten die sterfte kunnen veroorzaken bij vogels.

Giftige stoffen in hondenharen

Vogels gebruiken hondenhaar maar al te graag bij het maken van een nestje. „Het werkt isolerend en het kost vogels niet veel energie om een pluk haar te verplaatsen”, zo legt Timo Roeke van Vogelbescherming Nederland uit aan Radar. Toch is het niet slim. De haren van je viervoeter kunnen namelijk erg giftig zijn.

„Veel huisdiereigenaren behandelen hun hond of kat met anti-vlooienmiddelen. Deze middelen zitten vol met slechte stoffen, die in bijna alle andere praktijken (zoals de landbouw) verboden zijn. Haren van behandelde honden en katten zitten daardoor vol met giftige stoffen”, zo legt Roeke uit.

‘Dood als gevolg’

„Als de vogels vervolgens eitjes gaan leggen, liggen de eitjes in het gif. Zodra de eieren uitkomen, worden kleine vogels direct blootgesteld aan het gif. Omdat jonge vogels helemaal naakt zijn, heeft dit contact vaak een acute dood of schade aan het zenuwstelsel als gevolg.”

En het is niet alleen slecht voor vogels. „De haren kunnen ook terechtkomen op planten of insecten, waardoor de giftige stoffen in het voedingssysteem van vogels terecht kunnen komen. Dan gaat de vergiftiging nog sneller. Zodra vogels het gif binnenkrijgen, is dat nog schadelijker dan wanneer ze het gif op hun huid of vleugels krijgen.”

