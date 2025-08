Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hond helpt soms beter tegen stress dan een vriend, blijkt uit nieuw onderzoek

Een drukke werkdag, sluimerende deadlines of een onverwacht probleem: stress ligt altijd op de loer. Toch blijkt een eenvoudige remedie vaak al op de bank te liggen: je hond. Wetenschappers van de Universiteit van Denver tonen aan dat een viervoeter meer doet dan je humeur opkrikken.Â

Hij helpt je lichaam letterlijk in balans te blijven.

Cortisol omlaag, alertheid omhoog

Het onderzoeksteam zette 40 hondenbezitters in een klassieke stresstest met een mini-speech en rekensommen. De helft mocht hun hond meenemen, de rest kwam alleen. Het onderzoeksresultaat? De deelnemers mét hond hadden een veel lagere piek in dit het stresshormoon. Tegelijkertijd schoot het enzym alfa-amylase juist wél even omhoog, een teken dat het lijf paraat blijft.

„Die combinatie, van een kalme cortisol, maar wel een korte adrenaline-boost, is precies de sweet spot voor effectief omgaan met stress”, legt onderzoeksleider Kevin Morris in het onderzoek uit. „Je blijft alert, maar herstelt binnen drie kwartier weer naar ruststand.”

Hoe werkt dat precies? De onderzoekers leggen het in het onderzoek uit. Ons lichaam kent namelijk twee hoofd­routes bij stress. De eerste is de SAM-as (ook wel bekend als fight-or-flight) en geeft snel adrenaline af, gemeten via alfa-amylase. De tweede is de HPA-as, deze route produceert langzamer cortisol voor langdurige spanning.

Veel eerdere studies keken alleen naar cortisol en zagen vooral een daling dankzij honden. Door nu beide routes tegelijk te meten, ontdekt het team dat een hond niet alles platlegt, maar juist reguleert: minder langdurige stress, maar wel gezonde paraatheid.

Mensen met hond leven langer

Het nieuwe onderzoek sluit aan bij tientallen eerdere studies. Hondeneigenaren leven gemiddeld langer, hebben 24 procent minder kans om te overlijden en herstellen vier keer vaker een jaar na een hartaanval. Honden blijken dus een breed gezondheidsvoordeel te geven, met stressregulatie als mogelijke sleutel.

Aanraken, ritme en onvoorwaardelijke aandacht spelen een rol, vermoedt medeauteur Jaci Gandenberger. „Een hond reageert niet kritisch, maar troostend. Dat veilige gevoel kan de stresspieken dempen.” Bij eerdere experimentsessies scoorden honden zelfs beter dan menselijke vrienden, want het cortisol bleef nóg lager.

Tips van de onderzoekersÂ

Heb je een kleine pauze nodig? Ga dan een blokje om lopen mĂ©t je hond, voor een natuurlijke ‘stresspauze’. Of heb je een thuiswerkdag? Plan dan en korte speeltijd tussen meetings. Even aaien activeert direct de kalmerende route. Maar wat als je geen hond hebt? Overweeg dan vrijwilligerswerk in een asiel, raden de onderzoekers aan, want het contact heeft vergelijkbare effecten.

