Danique (28) bleef berooid achter na haar scheiding: ‘Ik heb schulden voor een wasmachine die niet eens van mij is’

Is je relatie uit, loop je opeens met een rekenmachine door de supermarkt. Omdat je geen cent kunt verspillen. Vooral vrouwen blijven vaak berooid achter na een break-up. In Blut na de breakup spreekt Metro met lezers die in financieel zwaar weer belandden na hun scheiding. Deze week: Danique (28)*, die door haar ex mishandeld werd, maar nu het licht aan het einde van de tunnel voor haarzelf en haar 5-jarige zoontje weer ziet.

Danique: „Mijn ex en ik waren bijna drie jaar samen. Toen ik hem leerde kennen, had ik alles op orde: ik was moeder van een peuter en had een eigen huis en een baan. Na anderhalf jaar trok ik bij hem in en toen begon het gedonder. Alsof zijn echte gezicht langzaam tevoorschijn kwam: hij wilde de controle hebben over waar ik naartoe ging, met wie ik sprak en waar mijn geld naartoe ging. Op een gegeven moment stopte hij met werken en moest ik alles betalen. De ruzies werden heel intens en hij begon me te slaan.

Als ik weg wilde, draaide hij de deur op slot. Vorig jaar heeft hij mij het ziekenhuis ingeslagen. Door een klap viel ik met mijn hoofd tegen de punt van een muur en raakte ik even buiten bewustzijn. Ik werd wakker omdat hij mijn hoofd onder de douche hield. Bij de eerste hulp zei ik dat ik van mijn paard gevallen was. Eenmaal weer thuis zat ik soms uren in de berging, om me voor hem te verstoppen. Een vriendin zei: ‘Je moet weggaan’. Dat zette me aan het denken. Toen hij niet lang daarna zei dat ik moest kiezen tussen hem en mijn kind, ben ik ook echt gegaan.

Berooid na de scheiding: het regelen van de financiën

Ik had geen huis, geen auto en geen geld meer. Zelfs mijn baan was ik kwijtgeraakt door alle stress en het gedoe, het lukte me gewoon even niet meer om te werken. Al mijn spullen stonden nog in de woning bij mijn ex. Hij weigerde ze terug te geven. Zelfs apparatuur die ik huurde, zoals een wasmachine van Coolblue. Daar kreeg ik een boete van, terwijl de wasmachine niet eens zelf had.

Mentaal was ik een wrak: ik woog amper 50 kilo en logeerde met mijn zoontje bij mijn moeder. Of ik sliep in mijn auto, als het te krap werd daar. Ik had schulden, bijvoorbeeld van die wasmachine. Woonruimte vinden is natuurlijk een probleem in Nederland. Nu krijg ik hulp voor mijn schulden en hoewel ik geen torenhoge schulden heb, is het fijn om ondersteuning te krijgen. Ik houd ongeveer 500 euro per maand over voor boodschappen.”

Scheidingen in Nederland Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trouwden er in 2024 68.700 stellen en eindigden in totaal 25.386 huwelijken in een scheiding. Dat zijn er iets minder dan in 2023 en past in de trend van de afgelopen jaren.

Lichtpunt

Danique vervolgt: „Therapie heeft me erg geholpen. De psycholoog hielp me om mezelf voortaan weerbaarder maken tegen mensen zoals mijn ex. Vlak nadat de relatie eindigde, heb ik ervoor gekozen om tijd voor mezelf te nemen: doen wat ik leuk vind en therapie volgen. Nu, een jaar later, heb ik net het contract getekend voor een nieuwe baan. Ik kijk best positief naar de toekomst. Ik zie het zo: dit is een les voor mij geweest om mezelf sterker te kunnen maken in het leven.

En nu

Een maand geleden liet mijn ex opeens weten dat ik mijn spullen mocht komen ophalen. Hij had ook nog van alles van mijn kind, dus ik wilde het toch graag terug. Nadat ik de auto had ingeladen, vroeg hij of ik hem ergens af wilde zetten. Al rijdende begon hij ruzie te maken en midden op de snelweg trok hij aan het stuur, waarop we met 120 kilometer per uur tegen de vangrail reden. Hij heeft me dus eigenlijk om het leven willen brengen, omdat ik niet meer verder met hem wil. Ik heb een zware hersenschudding opgelopen.

Ik heb aangifte gedaan, maar de politie kan niks doen, omdat hij zegt dat hij het niet gedaan heeft. En ik heb geen concreet bewijs dat hij wel aan dat stuur trok. Ik heb mezelf herpakt: ik ga weer werken, ik haal heel veel plezier uit mijn paard en uiteindelijk ga ik ook een huis vinden voor mezelf en mijn zoontje van 5. We gaan het mooie in het leven proberen terug te vinden.

Tips voor gescheiden mannen en vrouwen

Tegen anderen zou ik willen zeggen: je gevoel heeft altijd gelijk. Ik had al veel langer het gevoel dat er iets niet klopte aan hem. Over dat samenwonen had ik ook een onderbuikgevoel, dat ik dat niet moest doen. Luister naar zulke onderbuikgevoelens. En verder: zoek de fout niet bij jezelf in dit soort situaties, sommige mensen zijn helaas zo en dat verander je niet. Zorg dat je qua geld altijd op je eigen benen staat en zet de financiële afspraken op papier met je partner. Dat klinkt misschien kinderachtig, maar dan heb je iets om op terug te vallen. Houd vooral goed contact met de mensen om je heen, dat is zo belangrijk.”

Wat zegt financieel expert Wendy Struijk van Revolution Finance?

Financieel expert Wendy Struijk geeft advies: „Danique geeft zelf al goede tips zoals zorgen dat je financiële afspraken op papier hebt staan, dat je op eigen benen kunt staan en een netwerk om je heen in stand houdt. Afspraken die je zelf op papier zet, blijven wel juridisch lastig.

Mijn advies is om afspraken bij een notaris vast te laten leggen in de vorm van bijvoorbeeld een samenlevingscontract. Met daarin alle afspraken over jullie eigendommen, de spullen dus, en jullie financiën. Deze zijn dan via een juridische procedure afdwingbaar.

Geld lenen aan je partner via een leningsovereenkomst zou ook een oplossing kunnen zijn. Hierdoor heb je de mogelijkheid om bij het niet nakomen van afspraken een incassotraject op te starten.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

