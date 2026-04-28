Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Psycholoog: hierom zijn ‘saaie’ gesprekken juist leuker dan je denkt

Praten over het weer, je lunch of een stukje geschiedenis: veel mensen denken dat zulke gesprekken al snel saai worden. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat we die zogenoemde ‘saaie’ onderwerpen structureel onderschatten.

Sterker nog: ze zijn vaak leuker dan verwacht.

We zijn onzekerder dan nodig

Gesprekken horen bij het dagelijks leven, maar toch voelen veel mensen zich er ongemakkelijk bij. Zo denken we vaak dat anderen ons minder aardig vinden dan daadwerkelijk het geval is, of zijn we bang dat we te lang aan het woord zijn.

Die onzekerheid zorgt ervoor dat we gesprekken soms vermijden of die te veel willen sturen richting ‘interessante’ onderwerpen.

Saaie gesprekken vallen juist mee

Psycholoog Elizabeth Trinh van de Universiteit van Michigan onderzocht samen met collega’s hoe mensen gesprekken inschatten. In negen experimenten met bijna 2000 deelnemers bleek steeds hetzelfde: mensen verwachten dat een gesprek over een ‘saai’ onderwerp niet leuk zal zijn, maar ervaren het achteraf juist positiever.

Een voorbeeld: deelnemers dachten dat een gesprek over geschiedenis saai zou zijn, maar achteraf bleek dit een stuk interessanter dan verwacht. Dat gold zowel voor gesprekken met vrienden als met onbekenden.

Niet het onderwerp, maar de interactie telt

Volgens de onderzoekers zit de verklaring ergens anders dan het onderwerp zelf. Het plezier in een gesprek wordt vooral bepaald door betrokkenheid:

Luisteren en reageren

Lichaamstaal en mimiek

Het spontane verloop van een gesprek

Juist die dynamiek maakt een gesprek leuk, en die is vooraf moeilijk in te schatten.

Live gesprekken maken het verschil

In een experiment met 300 deelnemers in Singapore werd dat extra duidelijk. De groep werd in drieën verdeeld: één groep voerde een echte conversatie, de andere groep las een transcript en de laatste groep bekeek een opname.

Alleen bij echte gesprekken – waar interactie plaatsvindt – bleek het verschil tussen verwachting en ervaring groot. Met andere woorden: een gesprek is pas echt leuk als je er zelf middenin zit.

Kleine praatjes, grote waarde

In het dagelijks leven gaan veel praatjes over alledaagse dingen: over wat je gaat eten, hoe lekker het weer is of iets kleins wat in je buurt is gebeurd. Onderwerpen die misschien oppervlakkig lijken, maar wel degelijk een functie hebben. Ze zorgen voor verbinding op het moment zelf.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties