Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vleesvervangers minder vaak zout, maar populairder worden ze nog niet

Vleesvervangers hadden jarenlang een hardnekkige reputatie: te bewerkt, te duur en vooral veel te zout. Maar die kritiek lijkt ingehaald door de tijd.

Volgens een nieuwe analyse van non-profitorganisatie ProVeg voldoet inmiddels 56 procent van de vleesvervangers in de supermarkt aan de zoutnorm van het Voedingscentrum (maximaal 1,1 gram zout per 100 gram). Twee jaar geleden lag dat percentage nog een stuk lager.

Metro schreef gisteren nog over hoe het kan dat we ongemerkt te veel zout eten.

Vleesvervangers steeds vaker Schijf van Vijf-waardig

ProVeg bekeek 129 vleesvervangers, van gehaktballetjes en schnitzels tot shoarma en spek, en vergeleek die met 54 dierlijke varianten. Waar in 2023 slechts 9 procent voldeed aan alle criteria uit de Schijf van Vijf, is dat nu 26 procent.

Dat betekent dat ze naast een lager zoutgehalte vaak ook een gezond eiwitprofiel hebben, minder verzadigd vet bevatten en niet te suikerrijk zijn.

Best gelezen artikelen van dit moment Annemarie van Gaal wel klaar met recht op bezwaar: ‘Al die bezwaren blokkeren ons land’

Financiële fout: ‘Mijn ex vroeg me met haar studieschuld te helpen. Toen het was afbetaald, verliet ze me’

Zo screenen nieuwe werkgevers je om te checken of je wel bent wie je zegt dat je bent

De Spaarrekening van Jolijn: ‘Verbouwing kostte 35.000 euro, maar was elke cent waard’

Alleen nog een rugtas mee bij KLM? Zo werkt het nieuwe ticket, rolkoffer verleden tijd

Minder zout, maar al op smaak

Toch is het zo dat vleesvervangers wel gemiddeld zouter zijn dan onbewerkt vlees, maar minder zout dan bewerkte varianten zoals worsten en hamburgers. Toch hoeven consumenten zich volgens ProVeg niet blind te staren op de cijfers.

Waar vlees vaak tijdens het koken nog een snuf zout meekrijgt, zijn vleesvervangers meestal al door de fabrikant op smaak gebracht. De kans is daardoor klein dat er thuis nog een extra lading zout overheen gaat.

Populariteit stagneert

Gezonder of niet, de populariteit van vleesvervangers groeit voorlopig niet door. Na jaren van stijgende verkopen zag ABN AMRO al in 2022 dat de rek eruit was. Ook recent Europees onderzoek laat zien dat de groei in Nederland stagneert, terwijl in andere landen het plantaardige schap nog wél steeds harder gaat.

Nederlanders eten ondertussen nog steeds veel vleesvervangers. Zaak is nu om die vleesvervangers van een positiever imago te voorzien, vindt ProVeg, zodat de populariteit toeneemt. Als het imago van zoutbom en kunstmatig product verder verdwijnt, kan de vegaburger misschien net zo vanzelfsprekend worden als een gewone hamburger.

Reacties