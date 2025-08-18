Deel dit artikel: Share App Mail Pin

We eten (veel te) veel zout, maar kunnen we daar iets aan doen? ‘Voedsel is simpelweg te zout’

Als er een maximale inname van zout bestaat, dan hebben Nederlandse mannen tussen de 18 en 50 jaar die gisteren al bereikt. Nederlanders eten over het algemeen te veel (of veel te veel) zout. Maar is dat eigenlijk ook onze eigen schuld? Voedselwaakhond Foodwatch vindt van niet.

Zondag 17 augustus. Dat was dus de datum waarop mannen tussen de 18 en 50 jaar hun maximale zoutinname voor een heel jaar bereikten. Vorig jaar lag de datum nog een paar dagen later, dus op het gebied van het innemen van te veel zout is wat dat betreft niets bereikt.

Ook vrouwen krijgen te veel zout binnen, maar de max-datum ligt wat later in het jaar.

Gemiddeld 8 gram zout per dag

17 augustus betekent dat ‘we’, zo ziet het RIVM, in minder dan acht maanden tijd al door de jaarlijkse ‘zouthoeveelheid’ heen zijn. Uit de meest recente Voedselconsumptiepeiling van het RIVM blijkt dat mannen in deze leeftijdsgroep gemiddeld 8 gram zout per dag eten. Dat is 60 procent meer dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gestelde bovengrens van 5 gram.

Ook de adviezen van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum, die maximaal 6 gram zout per dag voorschrijven, worden door deze groep ruimschoots overschreden. Gemiddeld komt 6,8 gram van de zoutinname uit bewerkte voedingsmiddelen. 1,2 gram wordt thuis via het zoutvaatje toegevoegd.

‘Er moeten wettelijk bindende regels komen’

Frank Lindner, campagneleider bij Foodwatch, vindt dat „de cijfers er nog altijd niet om liegen”. „Veel voedingsmiddelen zijn nog altijd simpelweg te zout. Vrijblijvende afspraken werken niet. Alleen harde, wettelijk bindende regels kunnen de zoutinname in Nederland écht terugdringen.”

Zout is onmisbaar voor ons lichaam, ziet ook Lindners stichting, maar te veel ervan schaadt de gezondheid. Overmatige inname verhoogt het risico op hoge bloeddruk, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten. Ook draagt een te hoge zoutconsumptie bij aan maagkanker, nierschade en botontkalking.

Het overgrote deel van ons zout krijgen we ongemerkt binnen via voedingsmiddelen, volgens Foodwatch vaak zwaar bewerkt. „87 procent van het dagelijks geconsumeerde zout is al aan voedsel toegevoegd door de industrie, voordat het op het bord ligt.”

Zoutmaxdag tegen ‘stille gezondheidscrisis’

Een online onderzoek door de voedselwaakhond naar productlabels geeft noedels als voorbeeld. Instant noedels die in Nederlandse supermarkten en online webshops worden verkocht kunnen erg veel zout kunnen bevatten. De top-5 instant noedels met het hoogste zoutgehalte bevatten gemiddeld 7,5 gram zout per portie. Dat is 150 procent van de dagelijks maximale aanbevolen hoeveelheid volgens de WHO. In een pakje of potje instant noedels zit gemiddeld dus al anderhalf keer je volledige daglimiet aan zout.

Met Zoutmaxdag vraagt Foodwatch aandacht voor „deze stille gezondheidscrisis”. De organisatie roept net als bij de vorige edities van Zoutmaxdag op tot directe invoering van wettelijke maximumwaarden voor zout in voedingsmiddelen. Geen plannen voor over een paar jaar, maar concrete, afdwingbare regels die nú ingaan. Zoutmaxdag onderstreept hoe urgent het is om het roer radicaal om te gooien.

