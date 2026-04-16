Marco Borsato hint op muzikale comeback in tv-interview: ‘Ik heb er de zin en kracht weer voor’

Lange tijd heeft Marco Borsato (59) niet met de media willen praten, maar voor het Belgische programma Sergio in Italië maakte hij een uitzondering. Voor het eerst sprak hij openhartig over de moeilijke periode waar hij doorheen is gegaan en hint hij op een muzikale comeback.

Nadat de zanger beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en ontucht, trok hij zich langere tijd terug. Zijn muziek werd tijdelijk door veel radiozenders niet meer gedraaid, samenwerkingen en optredens werden stopgezet en hij raakte ook zijn rol als ambassadeur kwijt.

‘Het zal passen bij mijn leven nu’

Het is Marco Borsato allemaal niet in de koude kleren gaan zitten, maar inmiddels heeft hij het gevoel dat er weer draagvlak is voor een comeback. ,,Ik voel weer dat ik het randje van de postzegel te pakken heb. Ik hoor de vogels weer en zie de natuur langzaam ontwaken.”

Dat hij nog steeds enorm geliefd is, blijkt wel uit zijn vliegreis voor de opnames. „Onderweg naar hier (Toscane, red.) ben ik met het halve vliegtuig op de foto geweest. In de flipperkast van het leven, heb ik soms wel eens de kanten geraakt. Juist die bagage kan muziek interessanter maken.” Toch weet hij niet wanneer hij precies wil terugkeren. „Daar heb ik nog geen beslissing over genomen. Maar wat ik ook kies, het zal passen bij mijn leven nu.”

‘Ik heb mijn lange tijd verstopt’

De zanger blikt op terug op de ‘lastige’ periode die hij achter de rug heeft. „Het ene moment hijsen ze je het schild op en dan lazeren ze je er zo weer af. Met pek en veren. Ik heb me lange tijd verstopt. Alleen als ik op een motor zat, voelde ik dat geluk weer een beetje. Dan heb je een helm op, herkent niemand je en heb je niet die priemende blikken. Heerlijk.”

Niet verslaafd aan roem

Hij heeft zich naar eigen zeggen verbaasd over wat verschillende experts in de media riepen. „Dat ik het allemaal anders had moeten zeggen en doen. Ik deed het op mijn manier en dat was de juiste.” Dit jaar is hij vastbesloten om zichzelf ‘een cadeau’ te geven. ,,Mijn batterij weer opladen en mijn lichaam laten herstellen van alle stress en narigheid. Ik heb er de zin en kracht weer voor. Ik was dat bijna verloren. Voor iemand die verliefd is op het leven, is dat moeilijk om te zeggen. Het mooie is wel: ik ben niet getrouwd met de roem. Ik ben er ook niet aan verslaafd.”

Wat zijn comeback in ieder geval een stuk makkelijker zal maken, is dat hij onlangs werd vrijgesproken van ontucht.

