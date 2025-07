Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Charrel was 20 toen bleek dat hij agressieve huidkanker had: ‘De grond zakte onder m’n voeten vandaan’

Je gaat net je jaren als twintiger in, geniet van het leven en al helemaal van je bijbaan op het strand en op zee bij de Reddingsbrigade. Elke zonnestraal pak je zo mee. En dan zegt een arts: „Je hebt huidkanker.” Het overkwam Charrel Jalving, nu 38 jaar. Zijn wereld stortte in 2007 door een melanoom – door snelle uitzaaiingen de meest gevaarlijke en vaak dodelijke vorm van huidkanker – in, maar hij kwam er bovenop.

Met de huidige snikhete dagen, laait de ‘zonnebrand-discussie‘ in Nederland de laatste jaren steevast op. Tegenstanders lijken met hard geschreeuw op sociale media de boventoon te voeren, maar de gemiddelde Nederlander smeert zich gewoon in. Wat cijfers die tijdens de achterliggende Huidkankermaand werden gepresenteerd: één op de vijf Nederlanders krijgt huidkanker. Jaarlijks overlijden duizend mensen in ons land aan huidkanker. 81 procent van de Nederlanders weet dat je je in de zon elke twee uur moet insmeren, maar 20 procent doet dat ook trouw.

En oh ja, huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in ons land en ook de snelst toenemende vorm.

Weren, kleren, smeren

Charrel Jalving uit Schagerbrug is door zijn verleden graag een van de ambassadeurs voor het Nationaal Huidfonds. Jalving is daarom ook de hoofdpersoon in bovenstaande video. Als redelijke nuchtere Noord-Hollander is hij er de man niet naar om met opgeheven vingertje te roepen dat je je móet insmeren. Nee, als mooie slogan heeft de man die huidkanker onder de leden had: ‘Weren, kleren, smeren’.

Het is maandagochtend als Metro Charrel Jalving spreekt. Hij heeft er net ‘een weekendje Concert at Sea’ opzitten, het festival in Zeeland waar Suzan & Freek op het podium terugkeerden. Freek heeft uitgezaaide longkanker en het stel verwacht een eerste baby, een zoontje. Dat hakte er bij die nuchtere Charrel toch wel even in. „Ik heb het optreden van redelijk dichtbij meegemaakt. Hoe groot is die kans? Dat je als koppel heel bekend bent, de één kanker krijgt zonder mogelijkheid tot genezen en tegelijkertijd is er die zwangerschap. Wat een horrorscenario. Op zo’n moment ben ik ook echt wel emotioneel hoor, toen ik het hoorde zat ik wel even te janken in de auto. Je reflecteert zoiets altijd op je zelf, zeker als je jonge kinderen hebt.”

Gebrek aan kennis vergroot risico op huidkanker

Jalvings eigen horrorscenario begon op z’n 19e met een plekje bij zijn knie. Zijn moeder hield hem als kind en tiener heus wel in de gaten als het om de zon aan de Noord-Hollandse kust ging. Het gezin woonde in Callantsoog en Charrel kon daar een gave zomerbaan bij de Reddingsbrigade krijgen. „Ik smeerde toen wel regelmatig”, zegt de man met rossige haardos, sproeten en wat bleke huid. „Maar als je zo vaak in de zon bent, dan verbrand je soms toch helaas. Ik was mij niet bewust van de risico’s, buiten een beetje verbrand te zijn en een paar dagen waar je op dat moment even last van had.”

Kom maar een keer langs op het wrattenspreekuur.

Maar toen… „Mijn moeder zei opeens ‘hé, wat is dat voor plekje op je knie?’ Ze stelde voor dat ik toch maar even naar de huisarts moest en ik ging onder het mom van ‘jaaaa mam’. Mijn eigen huisarts was net om het leven gekomen door een tragisch ongeval en daardoor was de vervangende huisarts in een dorp verderop superdruk. Hij dacht aan een wratje en zei ‘kom maar een keer langs op het wrattenspreekuur’. Er gaat dan snel een winter met lange broeken overheen en maanden later wees mijn moeder me nog een keer op dat plekje op m’n been. Mijn nieuwe huisarts in Callantsoog vond het geen rustig plekje en wilde dat een dermatoloog daarom eens zou kijken.”

Huidkanker, maar nog geen paniek

„Nou ja, prima. Dus op naar het ziekenhuis in Den Helder.” Door de onrust in het plekje kreeg hij eigenlijk geen keuze: er moest gesneden worden. Een keus van minimaal of grondig snijden en de boel zo goed ‘schoon te maken’ kreeg Charrel wel. Hij koos voor „een hele lap”. „Op dat moment vond ik het bijna interessant allemaal. Een week later zat ik er voor de uitslag en viel de woorden opeens: kwaadaardige huidkanker. Door het snijden waren de randen schoon en zag men nog geen reden tot paniek. Ik schrok wel hoor, wie verwacht dat nou op z’n 20ste?”

Jemig, dat zijn allemaal zieke mensen die ziek zijn en doodgaan.

„Ik zou na twee jaar in Den Helder voor controle na de huidkanker weer mogen langskomen, maar mijn huisarts zei: ‘Wat als er een kankercelletje in je bloedbaan is ontsnapt? Ik wil je toch even door de molen van het Antoni van Leeuwen-ziekenhuis in Amsterdam hebben’. Daar zag ik allemaal kale mensen of zieken in een rolstoel met zo’n paal en z’n zakje eraan. Ik keek met grote ogen rond. Zo van ‘jemig, dat zijn allemaal zieke mensen die ziek zijn en doodgaan’. Dat was heel confronterend, maar liet me zien dat ik niet de enige was. Ik voelde me eerlijk gezegd nog niet ‘één van hen’.”

Toekomstperspectief in één keer weg

De specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek vonden dat Charrels huidkanker ook uitzaaiingen had ‘opgeleverd’. De lymfeklieren in zijn benen en onderbuik moesten worden verwijderd. „De grond zakte toen onder m’n voeten weg. Dat was toch niet de bedoeling? Door de huidkanker viel m’n toekomstperspectief in het leven in één keer weg. Het is een moment dat me altijd wel zal bijstaan. Je bent op zo’n leeftijd ook nog naïef, zoiets gebeurt mij toch niet?” Het gebeurde dus wel. En dan nog een melanoom ook, waarbij de uitzaaiingen echt niet in bijvoorbeeld je hersenen terecht moeten komen. Dan is het einde verhaal.

Het verhaal van deze huidkanker-patiënt kwam echter goed, want Metro zit tenslotte met Charrel Jalving te videobellen. Het snijden in zijn lies en onderbuik om alle klieren op te ruimen, verliep gelukkig succesvol. Die paar littekens nam hij natuurlijk op de koop toe. Charrel bleek later ‘schoon’ en dat is hij nu al jaren. Het leven lachte hem snel weer toe en nu is hij getrouwd en gezegend met twee kinderen van bijna 4 en 2.

Huidkanker is dan wel een van de snelst groeiende vormen van kanker, maar het is ook een vorm die je volgens mij goed kunt voorkomen.

Beter huidkanker voorkomen dan genezen

Charrel wil op deze plaats als man die huidkanker had niet hard ingaan tegen mensen die van alles roepen over dat je je vooral níet moet insmeren als het zonnig is. „Ik ben ook geen wetenschapper. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je moet oppassen met zonschade. Helaas komen veel mensen er pas achter als de zon de schade al heeft aangericht. En weet je? Voorkomen is altijd beter dan genezen.”

Jalving gebruikt daar dus het eerder genoemde ‘weren, kleren, smeren’ voor. „Weren staat voor uit de zon blijven en kleren en smeren dat is wel duidelijk toch? Huidkanker is dan wel een van de snelst groeiende vormen van kanker, maar het is ook een vorm die je volgens mij goed kunt voorkomen, door bewust om te gaan met de zon en zo geen huidschade te lijden. Ik zie ook dat mensen meer zonuren pakken tegenwoordig en dat ook op het heetst van de dag.” Bij zichzelf lukte het voorkomen van huidkanker niet, dan maar iets via zijn verhaal voor anderen betekenen.

‘Het leven zelf is al behoorlijk dodelijk’

Is Charrel, tegenwoordig in de marketing te vinden in plaats van op het strand, nu zelf een overbezorgde vader voor zijn twee kleintjes als het om de zon gaat? „Dat valt heel erg mee, ik ben een realist. Ik ben niet iemand die bang is en ik vind dat je moet leven. Het leven zelf is natuurlijk al behoorlijk dodelijk, dus lekker genieten en maak je niet te veel zorgen. Ga gewoon bewust met de zon om. Denk bij je kinderen na over wanneer je ze in de zon laat en hoe. En smeer ze in, zodat ze niet verbranden. Ik ben niet iemand die altijd met een pet op loopt, die zich insmeert tot ie helemaal wit ziet en in een UV-shirt rondloopt. Mensen bang maken vind ik absoluut niet nodig.”

