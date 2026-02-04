Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder darmkanker dan verwacht, bevolkingsonderzoek werpt vruchten af

Goed nieuws uit de kankerregistratie: in Nederland krijgen steeds minder mensen de diagnose darmkanker, terwijl door de vergrijzing juist een stijging werd verwacht. De belangrijkste verklaring is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, dat sinds 2014 loopt, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Tien jaar geleden werden jaarlijks nog zo’n 13.000 nieuwe gevallen van deze kankersoort vastgesteld. In 2025 ligt dat aantal op 11.300. Dat komt doordat het onderzoek veel voorstadia opspoort. Die kunnen worden behandeld voordat ze uitgroeien tot kanker. Ook wordt darmkanker vaker in een vroeg stadium ontdekt, wat de kans op succesvolle behandeling vergroot.

Metro liet eerder al weten dat steeds meer mensen met uitgezaaide kanker langer leven.

Minder uitzaaiingen darmkanker

De winst is vooral zichtbaar bij uitgezaaide darmkanker. Waar in 2012 nog ruim 7200 mensen deze diagnose kregen, ging het in 2024 om 5900 gevallen. Dat is opvallend, omdat darmkanker vaker voorkomt bij oudere mensen en de bevolking vergrijst.

Het bevolkingsonderzoek is inmiddels landelijk dekkend voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. Deelnemers sturen elke twee jaar een kleine ontlastingstest op. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden gevonden.

Totaal aantal kankerdiagnoses stabiel

Het totale aantal kankerdiagnoses bleef in 2025 vrijwel gelijk aan het jaar ervoor. In 2024 ging het om 134.700 diagnoses, in 2025 om 134.800. Op de lange termijn is wel een duidelijke stijging te zien, vooral door veroudering van de bevolking en doordat sommige tumoren nu worden meegeteld die eerder buiten de statistieken vielen.

Huid-, prostaat- en borstkanker het vaakst vastgesteld

Huidkanker was in 2025 de meest vastgestelde kankersoort, gevolgd door prostaatkanker en borstkanker. Vooral huidkanker neemt toe, met name onder 75-plussers. Ook prostaatkanker wordt vaker gevonden, mede door een ouder wordende bevolking en veranderingen in opsporing. Tegelijkertijd wordt deze vorm van kanker nog vaak laat ontdekt, omdat er geen landelijk screeningsprogramma bestaat.

De cijfers laten zien dat vroege opsporing werkt. Bij darmkanker is de daling duidelijk zichtbaar; bij andere kankersoorten blijft die uitdaging nog bestaan.

