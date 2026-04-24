Iraanse minister Abbas Araghchi vrijdag verwacht in Islamabad

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi wordt volgens Pakistaanse bronnen vrijdagavond in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad verwacht. Hij komt met een delegatie om eventueel met de VS te onderhandelen. Een Amerikaans team is volgens de bronnen al in Islamabad om een nieuwe ronde onderhandelingen tussen Iran en de VS voor te bereiden.

In Iran is geen melding gemaakt van een eventuele hervatting van de onderhandelingen. Afgelopen weekend waren er ook geruchten over een hervatting van de gesprekken, maar die kwamen niet van de grond. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder deze week net als bronnen in Pakistaanse regeringskringen dat een nieuwe onderhandelingsronde dit weekend heel goed mogelijk zou zijn.

De eerste ronde van de onderhandelingen tussen Iran en de VS in Islamabad leverde 11 en 12 april geen concrete resultaten op. Pakistan is zich blijven inzetten om de gesprekken op gang te houden.

Verwachtingen

Volgens Pakistaanse media heeft Araghchi besloten toch naar Islamabad te komen na telefoongesprekken met de voornaamste Pakistaanse onderhandelaars, buitenlandminister Mohammad Ishaq Dar en legerleider veldmaarschalk Asim Munir.

Trump prees eerder deze onderhandelaars en verwachtte dat de gesprekken dit weekend weer op gang komen. Hij heeft daarvoor ook de Amerikaanse aanvallen op Iran langer dan eerder aangekondigd stilgelegd. De blokkade van scheepvaart van en naar Iran blijft volgens de VS van kracht. Dat is voor het Iraanse regime nog steeds onverteerbaar.

ANP

