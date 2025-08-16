Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wachtkamer dokter vol jongeren met oorsuizen / tinnitus: koptelefoon een van de redenen

Tinnitus, dan wel oorsuizen: het kan gekmakend zijn. En nu is duidelijk geworden dat vooral steeds meer Nederlandse jongeren gehoorschade ervaren. Jaarlijks moeten er zelfs 14.000 naar de huisarts met oorsuizen.

Het festivalseizoen is in volle gang en zo bulderen de speakers dit weekend bijvoorbeeld op Lowlands. Het is te hopen dat geluiddempende oordopjes in de tassen van de bezoekers naar ‘de lage landen’ zijn meegegaan.

Lawaai en harde muziek leiden tot oorsuizen

De volle wachtkamers bij dokters vanwege oorsuizen / tinnitus blijkt uit onderzoek van Independer. De vergelijkingssite kwam bij de cijfers op basis van data van de stichting Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Oorsuizen is een vorm van gehoorschade, die in veel gevallen is ontstaan door lawaai of (te harde) muziek. Zo kun je bijvoorbeeld na een luid festival of concert een piep in je oren hebben. Als die piep niet overgaat, dan is dit chronische tinnitus. Oorsuizen of een harde piep in je horen kan grote impact hebben op het dagelijks leven. Je kunt last krijgen van slaapproblemen, vermoeidheid en concentratieproblemen.

Hieronder hoor je een fragment zoals tinnitus als piep kan klinken (en dat dan 24 uur per dag).

Meer mensen met gehoorproblemen

Het aantal jongeren met een gehoorbeperking is de afgelopen jaren flink toegenomen, blijkt uit de gezondheidsenquête van het CBS. In 2023 en begin 2024 ervoer 1,1 procent van de jongeren tussen de 20 en 30 jaar een beperking in horen. In 2014 en 2015 had 0,4 procent last voor oorsuizen / tinnitus. Destijds waren er zo’n 8400 jongeren in deze groep met een gehoorbeperking, in 2023/2024 ging het om ongeveer 25.700.

„Steeds meer jongeren krijgen te maken met gehoorschade. Luide muziek op festivals, tijdens concerten en in de club speelt daarin een grote rol. Maar ook het toenemende gebruik van koptelefoons waar het volume te hoog staat draagt bij aan het probleem”, zegt zorgexpert Bas Knopperts van Independer.

👂 Is oorsuizen hetzelfde als tinnitus? Ja, oorsuizen is hetzelfde als tinnitus. Tinnitus is de medische term. Als je een geluid hoort zonder dat dat geluid er werkelijk is, gebruiken we die term. Het kan gaan om allerlei geluiden: ruisen, geluid als van de zee, fluiten / een piep, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of afwisselend, hard of zacht. Bron: UMC Utrecht

Tienduizenden jongeren naar huisarts met oorsuizen

Volgens zorgonderzoeksinstituut Nivel gingen er in vijf jaar tijd zo’n 70.000 jongeren tussen de 15 en 29 met tinnitus (oorsuizen) naar de huisarts. Dat zijn er 14.000 per jaar. Dat maakt het een veelvoorkomende vorm van gehoorschade. „Het is belangrijk om meteen actie te ondernemen. Het raadplegen van een KNO-arts of audicien valt onder de basisverzekering. Na het uitvoeren van een gehoortest kunnen zij je adviseren over de juiste aanpak”, zegt Bas Knopperts. „Probeer te voorkomen dat gehoorschade blijvend wordt, dus ben er op tijd bij.”

Gehoor binnen 5 minuten beschadigd

Het is volgens de zorgexpert vooral belangrijk om goed uit te kijken bij concerten en festivals en het gebruik van je koptelefoon. „Er is kans dat het geluid op een festival op 103 decibel staat. Volgens VeiligheidNL kan dit je gehoor in minder dan 5 minuten beschadigen. Sta je vooraan bij het podium? Dan kan het aantal decibel zelfs oplopen tot 113, wat nog sneller schadelijk is. Dat is een goede reden dus om goede oordoppen mee te nemen om oorsuizen / een piep te voorkomen. Goed om te weten: sommige zorgverzekeraars bieden in de aanvullende pakketten een vergoeding aan voor gehoorbescherming. Of je kunt via de zorgverzekeraars korting krijgen op oordoppen.”

Reacties