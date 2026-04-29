Onderzoek Schoonenberg: deze 5 alledaagse geluiden kunnen je gehoor ongemerkt aantasten

Het geluid van een föhn, stofzuiger en een koffiemolen komen vaak boven de 85 decibel uit, blijkt uit onderzoek van audicien Schoonenberg. Juist omdat we deze geluiden dagelijks horen, groeit het risico op gehoorschade ongemerkt.

Te dicht bij een box staan of een uurtje te lang in de kroeg hangen: de risico’s van harde geluiden zijn steeds meer bekend. Wat minder bekend is, is dat ook tal van alledaagse geluiden een risico kunnen vormen voor het gehoor. „We willen aandacht vragen voor het feit dat geluiden van een föhn, stofzuiger of een druk restaurant regelmatig boven de veilige grens uitkomen.”

Welk geluid is boven 80 dB?

Gehoorschade is niet iets wat in één keer ontstaat, maar zich eerder in de loop van de tijd ontwikkelt, zegt Martijn van Veghel, hoofd Audiologie van Schoonenberg. „Het ontstaat vaak geleidelijk, door herhaalde blootstelling aan geluid boven de 80 decibel.” En dat aantal is al vrij snel gehaald. Zo is het geluid van een koffiemolen al 85 decibel, het geblaf van een hond 88 decibel en een föhn 91 decibel.

Uitschieters zijn kinderspeelgoed met bijvoorbeeld een sirene: dat produceert 135 decibel. Oortjes op vol volume zijn goed voor zo’n 110 decibel. „Normale geluiden zijn vaak onschuldig”, vertelt Van Veghel verder. „Maar bij langdurige of regelmatige blootstelling kan dit wel degelijk effect hebben op je gehoor.”

1,5 miljoen Nederlanders slechthorend: waarom het aantal snel stijgt

Gehoorschade is een serieus probleem waar steeds meer Nederlanders mee te maken krijgen. Eerder schreef Metro al dat één op de vier Nederlanders in 2050 gehoorproblemen zal hebben als er geen actie wordt ondernomen. In Nederland lijden nu 1,5 miljoen mensen aan matige tot ernstige slechthorendheid (gehoorverlies van 35 decibel of meer). Dat aantal neemt naar verwachting toe tot 1,7 miljoen Nederlanders in 2030.

De kans op massale gehoorschade is een voorspelling van de World Health Organisation (WHO). Gehoorverlies komt door vergrijzing, maar dus ook doordat mensen op het werk of in hun vrije tijd gehoorschade oplopen.

Helpen oordoppen echt tegen gehoorschade?

Om het gehoor te beschermen, pleit Schoonenberg ervoor dat mensen vaker gehoorbescherming dragen. „Op momenten dat je zeker weet dat je aan veel decibellen wordt blootgesteld. Denk dan aan concerten of een cafébezoek.” Volgens Van Veghel zijn oordoppen een effectieve manier om schade te voorkomen, zonder dat dit ten koste gaat van comfort of beleving.

„Er bestaat nog altijd het misverstand dat gehoorbescherming gesprekken of muziekbeleving verstoort”, zegt hij. „In werkelijkheid kan het juist helpen om beter te verstaan in een rumoerige omgeving en kun je met speciale filters blijven genieten van muziek, maar verantwoord en bewust.”

