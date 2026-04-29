Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Natuurbrand ’t Harde uitzonderlijk groot, blussen kan dagen duren

De grote brand op het militair oefenterrein bij ’t Harde is „uitzonderlijk groot” voor Nederlandse begrippen. Dat zegt de Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing Edwin Kok, van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Volgens hem kan het blussen, gezien de weersomstandigheden, nog dagen duren.

Kok laat weten dat een landelijk coördinatiecentrum is opgezet in Zeist. Dat is nodig door de droogte in Nederland: „Er zijn nog meer natuurbranden op dit moment. We moeten de inzet van hulpdiensten daarom goed coördineren. De focus ligt nu wel op ’t Harde, gezien het formaat van de brand daar.”

Onder meer in het Limburgse Helden en het Brabantse Oosterhout braken eerder op woensdag kleinere natuurbranden uit. Die waren snel onder controle.

Luchtmacht

Volgens Kok komt de grootste inzet van lokale bluseenheden; de specialistische ondersteuning wordt landelijk geregeld. Dat zijn bijvoorbeeld de helikopters van de luchtmacht.

Het NIPV is een publiek kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Het instituut ondersteunt de veiligheidsregio’s, het Rijk en andere partners.

ANP

Reacties