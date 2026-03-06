Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen vaker ziek dan mannen: met deze aandoeningen kampen zij

Meer vrouwen dan mannen kampen met langdurige aandoeningen en gezondheidsproblemen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête. Met welke klachten gaan zij naar de dokter?

In 2025 zei 26 procent van de vrouwen dat ze hun gezondheid als niet goed beoordelen. Ter vergelijking: bij mannen gaat dat om 21 procent. Deze bevindingen sluiten aan bij ander onderzoek waar Metro al eerder over schreef. Hieruit bleek dat vrouwen weliswaar langer leven, maar ook meer jaren doorbrengen in slechte gezondheid.

Met welke aandoeningen kampen vrouwen?

Vrouwen hebben ongeveer drie keer zo vaak last van ongewenst urineverlies als mannen. Migraine, darmstoornissen, gewrichtsontstekingen en gewrichtsslijtage komen bij vrouwen ongeveer twee keer zo vaak voor.

18 procent van de vrouwen gaf aan het afgelopen jaar last te hebben van migraine, onder mannen is dat 8 procent. 10 procent van de vrouwen kampt met ongewenst urineverlies, tegenover 3 procent van de mannen.

Mannen hebben vaker last van hart- en vaatziekten

Overigens komen sommige langdurige aandoeningen juist vaker voor bij mannen. Het gaat met name om hart- en vaatziekten: hier heeft 4 procent van de mannen last van, tegenover 2 procent van de vrouwen.

1 op 3 vrouwen voelt zich beperkt door gezondheidsproblemen

In het dagelijks leven voelen vrouwen zich vaker beperkt door gezondheidsproblemen dan mannen. 35 procent voelt zich beperkt in hun activiteiten, onder mannen is dat 27 procent. Dat verschil betreft beperkingen die niet ernstig zijn. Bij ernstige beperkingen ondervinden evenveel mannen als vrouwen daar hinder van.

Vrouwen gaan ook vaker naar de huisarts dan mannen. In 2025 had 72 procent van de vrouwen contact met hun huisarts, tegenover 66 procent van de mannen. Ook hebben vrouwen vaker mentale problemen. Zo gaf 47 procent van de vrouwen aan angst- of depressiegevoelens te hebben gehad, tegenover 36 procent van de mannen. Dat verschil is niet leeftijdsgebonden: vrouwen hebben op alle leeftijden vaker met deze klachten te maken. Metro schreef al eerder dat steeds meer jonge vrouwen arbeidsongeschikt raken als gevolg van psychische problemen.

