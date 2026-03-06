Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel Nederlanders laten geld liggen: moet de overheid zorgtoeslag automatisch toekennen?

Naar schatting vragen honderdduizenden Nederlanders geen zorgtoeslag aan, terwijl ze daar wel recht op hebben. Volgens onderzoek van juristen van de Rijksoverheid zou het automatisch toekennen van zorgtoeslag mogelijk een oplossing kunnen zijn.

De inflatie loopt op en de kosten van levensonderhoud stijgen, iets wat vrijwel iedereen merkt. Voor veel mensen is zorgtoeslag belangrijk om de zorgpremie te kunnen betalen. En dat is van belang, zeker nu zowel de zorgpremie als het eigen risico mogelijk gaan stijgen, zo berichtte Metro vandaag. Toch vragen veel mensen de toeslag niet aan, terwijl ze daar wel recht op hebben. Daardoor laten zij veel geld liggen.

Onlangs vertelde Metro je al met welk inkomen je het maximale bedrag aan zorgtoeslag krijgt. Dat zie je ook in de video hierboven.

Mensen laten zorgtoeslag liggen

Veel mensen maken niet gebruik van de mogelijkheid om zorgtoeslag te ontvangen. Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. Zo kan het te maken hebben met de complexiteit van het toeslagenstelsel. Veel mensen vinden de regels onduidelijk. Sommigen weten niet dat ze recht hebben op zorgtoeslag, of weten niet hoe ze de toeslag moeten aanvragen.

Ook speelt angst voor terugvorderingen een rol. Uit onderzoek blijkt dat mensen soms afzien van een aanvraag omdat ze bang zijn later geld te moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Na de toeslagenaffaire is het vertrouwen in de overheid bij veel mensen aangetast.

De termijn om zorgtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen is onlangs verruimd. Mensen kunnen hun toeslag nu tot 31 december van het volgende jaar aanvragen. Daardoor hebben zij vier maanden extra de tijd om alsnog een aanvraag te doen voor zorgtoeslag.

Automatisch toekennen kan helpen

Volgens het rapport van de Staat van de Uitvoering zou het automatisch toekennen van zorgtoeslag kunnen helpen. Ook de Dienst Toeslagen ziet mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren en het risico op terugvorderingen te verkleinen.

Het kabinet onderzoekt verschillende manieren om het toeslagenstelsel eenvoudiger te maken. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een systeem waarbij toeslagen automatisch worden uitgekeerd.

Combinatie van maatregelen

Toch meent Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), die klachten en geschillen tussen verzekerden en zorgverzekeraars behandelt, dat automatisch toekennen niet voldoende is. Wel ziet de stichting het als een ‘goede eerste stap’.

Ze vinden dat meerdere maatregelen met elkaar gecombineerd moeten worden, om te voorkomen dat mensen later alsnog zorgtoeslag terug moeten betalen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij twee mensen gaan samenwonen, wat gevolgen kan hebben voor toeslagen.

