Steeds meer jonge vrouwen raken arbeidsongeschikt vanwege psychische klachten (vooral in deze sectoren)

Nieuwe cijfers van het UWV laten een zorgwekkende trend zien: steeds meer vrouwen van onder de 40 jaar worden arbeidsongeschikt verklaard vanwege psychische klachten. Van de vrouwen die uiteindelijk thuis komen te zitten, is een groot deel afkomstig uit de sectoren onderwijs en zorg en welzijn.

Het aantal werknemers dat arbeidsongeschikt raakt door mentale problemen neemt al jaren toe, maar juist onder jonge vrouwen ziet het UWV een zorgwekkende trend. De uitkeringsinstantie vermoedt dat de stijging te maken heeft met aanhoudende personeelstekorten en met maatschappelijke trends, zoals de druk die veel mensen ervaren door sociale media en de opkomst van thuiswerken, waardoor de grens tussen werk en privé vervaagt.

Ziekteverzuim door stress

Van de 69.000 nieuwe WIA-uitkeringen in 2024, werd een derde toegekend vanwege problemen met de geestelijke gezondheid. De diagnoses die het vaakst werden gegeven waren depressie en posttraumatische stress. Bedrijfsartsen zien dit ook terug in het ziekteverzuim, nog voordat mensen de WIA in gaan. De afgelopen vijf jaar is het ziekteverzuim door stress-gerelateerde klachten met ruim een derde toegenomen. Bij vrouwen (42 procent) zijn psychische klachten vaker de oorzaak van langdurig verzuim dan bij mannen (28 procent), zo blijkt uit cijfers van arbodienstverlener HumanCapitalCare.

Verklaring voor arbeidsongeschiktheid jonge vrouwen

Arbeidssocioloog Janna Besamusca, van de Universiteit Utrecht, heeft wel een verklaring voor de grote uitval onder jonge vrouwen in sectoren als zorg en onderwijs. Volgens haar zijn vrouwen in deze sectoren oververtegenwoordigd ‘en dit zijn bij uitstek sectoren waar veel op wordt bezuinigd en waar ook grote tekorten zijn’. Dat zorgt volgens haar voor extra werkdruk.

Besamusca hoopt dat de overheid ingrijpt en meer gaat investeren in sectoren als zorg en onderwijs, zodat er minder bezuinigd hoeft te worden. Ook pleit ze voor een beleid dat vaders stimuleert om moeders thuis te ontlasten. Een recent voorbeeld hiervan is volgens haar de verruiming van het partnerverlof. „Een logisch gevolg daarvan is dat vaders de kans krijgen om een grotere rol te spelen in het huishouden”, zo verklaart ze tegenover NOS.

