Deze producten worden het vaakst gestolen uit de supermarkt

Koffie is het product dat in Nederland het vaakst uit de supermarkt wordt gestolen. Dat blijkt uit cijfers van The Source Tagging Company (STC), waarover Distrifood deze week berichtte.

In veel Europese landen staat alcohol bovenaan de lijst van meest gestolen producten. In Nederland blijkt juist koffie het populairste doelwit van winkeldieven. Ook andere relatief dure producten verdwijnen vaak uit de schappen. Denk bijvoorbeeld aan verzorgingsproducten, vlees en chocolade.

Koffie wordt het vaakst gestolen in Nederland

Dat koffie vaak wordt gestolen, heeft onder meer te maken met de prijs. Koffie is relatief duur geworden en is bovendien makkelijk mee te nemen. Het product is relatief klein, heeft een hoge waarde en kan ook eenvoudig worden doorverkocht.

Opvallend is dat producten volgens het onderzoek meestal niet worden gestolen omdat mensen honger hebben, en het eten niet kunnen betalen. Winkeldieven kiezen vaker voor producten die relatief duur en gemakkelijk te verbergen zijn, bijvoorbeeld onder hun jas. Daarom zijn ook verzorgingsproducten zoals cosmetica en drogisterijartikelen erg in trek.

Winkeldiefstal kost supermarkten jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Om die schade te beperken, nemen winkels steeds vaker maatregelen, zoals extra cameratoezicht, beveiliging en controles bij zelfscankassa’s.

Hoe hoog is de boete die je kunt krijgen bij winkeldiefstal?

Als je betrapt wordt bij een winkeldiefstal, kan de winkel in principe drie dingen doen. Ze kunnen je een winkelverbod geven, aangifte doen bij de politie of een schadebedrag opleggen. Dat bedrag is fors: 181 euro. Het zijn veelal jonge medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de controles bij zelfscankassa’s. Vakbond FNV uitte zorgen over hun veiligheid en pleitte daarom voor een leeftijdsgrens voor het uitvoeren van zulke checks.

