Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek: mannen leven korter, maar vrouwen leven langer in slechte gezondheid

Vrouwen leven langer, maar brengen óók meer jaren door in slechte gezondheid. Dat blijkt uit een recent onderzoek.

In 2022 was de levensverwachting bij geboorte 80,1 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen. Wist je trouwens dat er wetenschappers zijn die geloven dat we in de toekomst minstens 1000 jaar oud kunnen worden? Dit zijn de beste tips als je gezond oud wilt worden.

Grote verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen

Uit het onderzoek, dat werd gepubliceerd in The Lancet Public Health, blijkt dat er wereldwijd enorme verschillen zijn tussen vrouwen en mannen als het om gezondheid gaat. Er is de afgelopen jaren ook nauwelijks vooruitgang geboekt in het overbruggen van de gezondheidskloof. Vedavati Patwardhan van de Universiteit van Californië pleit voor meer aandacht voor dit onderwerp.

De wetenschappers namen 20 ziekten met de grootste impact op onze gezondheid onder de loep en bekeken daarvan de invloed op zowel mannen als vrouwen. Mannen worden onevenredig zwaar getroffen door aandoeningen die voortijdige sterfte veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen, leverziekten, Covid-19 en verkeersletsel. Volgens de onderzoekers was bij 13 van de 20 belangrijkste oorzaken van ziekte en dood het percentage hoger bij mannen dan bij vrouwen.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Door deze ziektes worden vrouwen vaker getroffen

Vrouwen worden het meest getroffen door ziekten die weliswaar niet voor een vroegtijdige dood zorgen, maar wel de levenskwaliteit verminderen. Denk aan lage rugpijn, depressieve stoornissen, hoofdpijnstoornissen, angststoornissen, bot- en spieraandoeningen, de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, hiv en aids. Omdat de geneeskunde zowel ontwikkeld is dóór mannen als vóór mannen, trekken vrouwen regelmatig aan het kortste eind in de spreekkamer.

De gezondheidsverschillen tussen vrouwen en mannen blijven groeien met de leeftijd. Hierdoor blijven vrouwen in hun leven langer last houden van ziekten en handicaps, omdat ze doorgaans langer leven dan mannen.

Vorige Volgende

Reacties