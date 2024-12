Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat merk je bij een magnesiumoverschot? En meer vragen over magnesium

De één zweert erbij, de ander vindt het onzin: supplementen slikken. Inmiddels blijkt wel dat ‘baat het niet, schaadt niet’ lang niet altijd opgaat. Zo merk je wel degelijk iets van een magnesiumoverschot.

Magnesium is een mineraal dat ons lichaam nodig heeft voor de vorming van bijvoorbeeld botten en spieren, maar ook voor het goed functioneren van spieren. Ook zorgt magnesium voor de overdracht van prikkels in spieren en zenuwbanen en voor een goede werking van een groot aantal enzymen.

Magnesium is goed voor onder meer je slaap. Het mineraal stimuleert bepaalde receptoren in je lichaam die je brein helpen om tot rust te komen en te kalmeren nadat je mentaal actief bent geweest. Je komt sneller in de ‘rust-en-herstelstand’. Ook zorgt magnesium ervoor dat de hoeveelheid stresshormonen in je lijf afneemt en je spieren ontspannen.

Magnesium zit met name in groente, noten, vlees, melkproducten en graanproducten. Ook bepaalde fruitsoorten bevatten magnesium, zoals bananen, bramen en kiwi’s.

Is het goed om elke dag magnesium te slikken?

Je krijgt in principe genoeg magnesium binnen via voeding, dus vaak is het niet nodig om bij te slikken. Er is onderzoek waaruit blijkt dat mensen die naast zink en melatonine ook magnesium slikken, sneller in slaap vallen en zich de volgende dag meer uitgerust voelen.

Een tekort aan magnesium komt niet vaak voor, omdat het in veel voedingsmiddelen zit. Als je nieren of darmen slecht functioneren, kan zo’n tekort wel ontstaan. Volgens het Voedingscentrum zijn dit de symptomen van zo’n tekort:

Je voelt je vermoeid of lusteloos

Je ervaart spierkrampen

Je bent misselijk

In extreme gevallen kan een tekort aan magnesium leiden tot hartritmestoornissen

Kortom: magnesiumsupplementen zijn zeker niet voor iedereen nodig, overleg daarvoor met een arts.

Kritiek op supplementen

Arjen Lubach waarschuwde eerder al voor misleidende claims op verpakkingen. „Kijk bijvoorbeeld naar ‘magnesium’ en ‘vermoeidheid’. Je mag wel zeggen: ‘Magnesium bij vermoeidheid’. Maar je mag niet zeggen: ‘Magnesium bestrijdt vermoeidheid’.”

Ook Renze Klamer was tegen Arie Boomsma kritisch over supplementen in zijn talkshow. Boomsma beweerde dat er een tekort was, terwijl Klamer dat bestreed.

Wat merk je bij een magnesiumoverschot?

Extra magnesium slikken kan niet snel kwaad, maar pas wel op met de hoeveelheid. Een overschot aan magnesium kan problemen met je darmen veroorzaken, zoals diarree.

Volgens het Voedingscentrum kunnen klachten ontstaan bij meer dan 250 milligram magnesium extra. Dit gaat om supplementen, er zit geen aanvaardbare bovengrens aan magnesium uit voeding. Zodra je signalen van een magnesiumoverschot oppikt, is het dan ook zaak om meteen te stoppen met het slikken van supplementen.

Raadpleeg altijd een arts als je overweegt supplementen te slikken, zeker als je te maken hebt met een ziektebeeld. De informatie in dit artikel is geen medisch advies, ga daarvoor altijd naar bijvoorbeeld je eigen huisarts.

