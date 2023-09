Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Magnesium: waar zit het in en waar is het goed voor?

Vitamine D, vitamine C, ijzer: allemaal dingen die ons lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Van sommige dingen weet je misschien wel waar je ‘t uit kunt halen en wat het voor je doet, maar hoe zit het met magnesium? Waar zit dat in en waar is magnesium goed voor?

Waar zit magnesium in?

Laten we beginnen met wat magnesium eigenlijk is: een mineraal. Dat mineraal heeft ons lichaam nodig voor de vorming van bijvoorbeeld bot en spieren, maar ook voor het goed functioneren van spieren. Daarnaast zorgt magnesium voor de overdracht van prikkels in spieren en zenuwbanen en voor een goede werking van een groot aantal enzymen. Je lichaam neemt magnesium op aan het einde van de dikke darm. Hoe meer magnesium er in eten zit, hoe meer je lichaam logischerwijs opneemt.

Op de website van het Voedingscentrum is te lezen dat mensen magnesium uit voeding halen. Magnesium zit met name in groente, noten, vlees, melkproducten en graanproducten. Ook bepaalde fruitsoorten bevatten magnesium. Denk bijvoorbeeld aan:

Amandelen, cashewnoten, walnoten

Spinazie, boerenkool, andijvie

Linzen, bonen, kikkererwten

Banen, bramen, kiwi’s

Volkorenpasta of -brood

Melk

Waar is magnesium goed voor?

Naast de functies van magnesium die we hierboven al benoemen, waaronder dus de vorming van botten en spieren, heeft magnesium nog meer effecten op je lichaam. Een tekort aan dit mineraal komt niet vaak voor, maar kun je herkennen aan onder meer spierkrampen en vermoeidheid. Magnesiumsupplementen zijn dus zeker niet voor iedereen nodig, overleg daarvoor met een arts.

Magnesium is goed voor onder meer je slaap. Zo stimuleert het mineraal bepaalde receptoren in je lichaam die je brein helpen om tot rust te komen en te kalmeren nadat je mentaal actief bent geweest. Stel dat je een drukke dag hebt gehad, dan helpt het mineraal je om sneller in de rust- en herstelstand te komen. Je voelt je op een prettige manier moe en hebt zin om naar bed te gaan. Ook kun je je gemakkelijker overgeven aan de slaap.

Minder stresshormonen

Magnesium zorgt er eveneens voor dat de hoeveelheid stresshormonen in je lijf afnemen en dat je spieren ontspannen. Ook dat helpt om beter te slapen. Er is onderzoek waaruit blijkt dat mensen die naast zink en melatonine ook magnesium slikken, sneller in slaap vallen en zich de volgende dag beter uitgerust voelen.

Daarnaast helpt het mineraal bij concentratieproblemen en spijsverteringsproblemen. Dat komt omdat magnesium een ontstekingsremmende werking heeft en ontstekingen in het lichaam onder meer zorgen voor concentratieproblemen. Let wel op bij een teveel aan magnesium, dat kan juist problemen met je darmen veroorzaken, zoals diarree.

Raadpleeg altijd een arts als je overweegt supplementen te slikken, zeker als je te maken hebt met een ziektebeeld. De informatie in dit artikel is geen medisch advies, ga daarvoor altijd naar bijvoorbeeld je eigen huisarts.

