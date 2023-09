Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach maakt gehakt van voedingssupplementen: ‘Gooien een halve apotheek naar binnen’

Arjen Lubach is met zijn De Avondshow met Arjen Lubach in de wereld van voedingssupplementen gedoken. „Hebben gezonde mensen nou echt zoveel pillen nodig?”

Lubach stuitte op een vitaminereclame met Ruud Gullit, een voormalig profvoetballer. „Hij is niet de enige die het aansmeert.”

De Avondshow met Arjen Lubach

Op wel meer manieren proberen influencers of BN’ers allerlei vitamines en supplementen aan te smeren, is te zien in de uitzending van De Avondshow met Arjen Lubach. „Vooral op Instagram gooien influencers dagelijks een halve apotheek aan vitaminen, mineralen en andere supplementen naar binnen.”

„Ik ken hartpatiënten met hiv op een technofeest die minder pillen slikken”, grapt Lubach. Heeft het zin, zoveel supplementen?, vraagt hij zich af.

Misleidende claims over voedingssupplementen

„Volgens dit soort bedrijven kan bijna iedereen wel een pilletje gebruiken en ze zeggen ook nog dat het wetenschappelijke onderbouwd is, terwijl bijna niemand in Nederland een vitaminetekort heeft”, aldus Lubach.

Voor misleidende claims op verpakkingen zijn regels. „Kijk bijvoorbeeld naar ‘magnesium’ en ‘vermoeidheid’. Je mag wel zeggen: ‘Magnesium bij vermoeidheid. Maar je mag niet zeggen: ‘Magnesium bestrijdt vermoeidheid’.” Dat is gek, vindt Lubach. „Waarom zou je iets nemen bij vermoeidheid als het niet helpt tegen vermoeidheid?”

‘En dat op de NPO’

„De aanbieders van voedingssupplementen censureren zelfs de recensies op hun website omdat tevreden klanten daar vaak dingen claimen die niet mogen.” Dan krijg je een recensie als: ‘Dit product houdt mijn … in topconditie’.

Dan haalt Lubach het nieuwe programma The BioHack Project aan, dat na de eerste uitzending op bakken kritiek kon rekenen. „Dit lijkt zo’n programma om BN’ers net niet dood te maken met vet coole stunts, maar dan hoor ik een bekende stem. De postbodefantast van Instagram die je magnesium aansmeert! En dat op de NPO.”

‘Lucratieve kwakzalverij’

Lubach noemt het een „lucratieve vorm van kwakzalverij”. Op sociale media zijn kijkers het vooral met Lubach eens.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Arjan Lubach gezien, goede aflevering. Verhelderend, maar verontrustend. Wat laten mensen zich toch om de tuin leiden!! — Anton Poptie (@AntonPoptie) September 13, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel sterke aflevering #Lubach.

Vitaminesupplementen: kwakzalverij, pure geldklopperij. (Lubach: 'als ik niks slik ben ik maandelijks 100 euro rijker')

In gewone voeding zitten voldoende vitamines als je niets speciaals mankeert. https://t.co/L6JjIpkiK1 — Marilou den Outer (@MariloudenO) September 12, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Arjan #lubach kan het toch weer mooier uitleggen dan ik…https://t.co/17bblH22Jm — Harry Bulk (@HarryBulk) September 12, 2023

De Avondshow met Arjen Lubach terugkijken kan via NPO Start.

Reacties