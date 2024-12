Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het hoestseizoen is begonnen: zo voorkom en bestrijd je dat irritante hoesten

De (meteorologische) winter is begonnen. Dat betekent, naast kerstbomen en warme chocolademelk, ook een verkoudheid hier en daar. We hoesten massaal. Hoe voorkom je het? Of, voor het geval dat het al te laat is, hoe verminder je dat irritante gehoest?

Het najaar zorgt voor meer fysieke klachten, vertelde fysiotherapeut Rutger van der Voort eerder al aan Metro.

Neem thee met honing, adviseren je (groot)ouders ongetwijfeld wanneer je veel hoest. Dat is een goed advies, want honing tegen hoesten is zeker geen fabeltje. Het bevat namelijk antimicrobiële eigenschappen die goed zijn tegen infecties.

‘Honing werkt beter dan medicatie’

Britse wetenschappers deden hier onderzoek naar en concludeerden dat honing in sommige gevallen zelfs beter werkt dan bijvoorbeeld antibiotica. Ze zien het als een breed beschikbaar en goedkoop alternatief voor antibiotica.

Hoesten komt vaak door een virus en gaat vanzelf weer over. Meestal duurt het een week, maar het kan maximaal vier weken aanhouden. „Af en toe hoesten is normaal. Het is een natuurlijke manier van je lichaam om je keel, luchtpijp en longen schoon te maken”, legt Thuisarts uit.

Schraap je keel niet

Je keel schrapen lijkt het probleem te verminderen, maar dat is niet het geval. Doe dat juist niet, want het zorgt voor wondjes in je keel. En die wondjes laten je juist hoesten. Een ander belangrijk advies: drink voldoende. Dit vermindert het hoesten. Vermijd producten met suiker en kies voor thee of water.

Snoepen wordt normaliter natuurlijk afgeraden, maar als je last hebt van hoesten, is het verstandig om een snoepje of kauwgom te nemen. Dat zorgt ervoor dat je meer speeksel aanmaakt, wat het hoesten vermindert.

🏥 Wist je dat deze drie dingen ook impact hebben op je immuunsysteem? Je handen te weinig wassen;

Te veel stress;

Slecht slapen.

Ook de medische website Thuisarts raadt antibiotica af. „Hoesten komt meestal door een virus, en daar helpen antibiotica niet tegen. Antibiotica zijn namelijk medicijnen tegen bacteriën.” Hoestdrank of andere hoestmiddelen uit de supermarkt of drogist helpen ook niet. Je gaat er niet minder door hoesten en het lost ook geen slijm op.

Er gaan veel feiten en fabels rond over je gezondheid. Helpt een ui naast je bed tegen verkoudheid? En helpt gemberthee tegen keelpijn? Metro zocht dit voor je uit.

Een goede weerstand voorkomt hoesten

Voorkomen is beter dan genezen. Lees je dit artikel en heb je nog geen last van hoestaanvallen? Zorg er dan voor dat je je weerstand op peil houdt, iets wat sowieso verstandig is. Dit doe je door genoeg groente en fruit te eten, voldoende te bewegen en op te passen met alcohol.

Goede ventilatie is daarnaast ook belangrijk. In de winter zijn we nog weleens geneigd om ons huis hermetisch af te sluiten tegen de kou, maar dat is niet slim. Ventilatie zorgt ervoor dat een virus zich minder snel verspreidt. Zet je ramen daarom dagelijks even open of laat een ventilatierooster openstaan.

