Hierom moet je oppassen voor te veel B6

Pas op met vitamine B6, waarschuwt bijwerkingencentrum Lareb. Wie er te veel van slikt, kan de dupe worden van nare bijwerkingen.

Je lichaam heeft vitamines en mineralen nodig om te kunnen functioneren, bijvoorbeeld voor je afweersysteem of voor de opbouw van cellen. Maar te veel van het goede kán ernstige gevolgen hebben.

Ook bij andere vitaminen kan een overschot op de loer liggen als je ze binnenkrijgt via supplementen. Liever haal je vitaminen en mineralen uit goede voeding, want ‘baat het niet, dan schaadt het niet’, gaat niet altijd op.

Wat is vitamine B6?

Allereerst, waar dient B6 eigenlijk voor? Het menselijk lichaam heeft deze vitamine nodig om het immuunsysteem en zenuwstelsel draaiende te houden. Ook is het belangrijk voor de stofwisseling en dan met name voor de afbraak en opbouw van aminozuren, oftewel: de bouwstenen van eiwitten. Tot slot is vitamine B6 nodig voor de groei, regelt het de werking van bepaalde hormonen en is het betrokken bij de aanmaak van bloed.

Het lichaam kan de stof niet zelf aanmaken. We krijgen het binnen door het eten van onder meer vlees, eieren, vis, brood, peulvruchten, aardappelen en zuivel. Per dag heeft het lichaam ongeveer 1,5 milligram vitamine B6 nodig. Alleen voor mannen boven de 50 jaar en zwangeren hebben volgens het Voedingscentrum baat bij meer (1,8 milligram), net als tijdens het geven van borstvoeding (1,9 milligram).

Te veel B6 binnenkrijgen

De meeste mensen krijgen die 1,5 milligram gewoon binnen via eten en drinken, meldt Lareb. In Nederland komt een vitamine B6-tekort nauwelijks voor. Toch nemen veel mensen er nog supplementen bij. Daarin mag tot 21 milligram per dag zitten.

Mensen die te veel pillen slikken met B6 kunnen daardoor zenuwschade oplopen. „De klachten zijn te herkennen aan tintelingen, een doof gevoel of pijn in handen en/of voeten”, aldus Lareb.

Sinds 2007 heeft Lareb naar eigen zeggen 238 meldingen gekregen over mensen die zenuwschade hadden opgelopen door vitamine B6. De jongste persoon was toen 3 jaar oud, de oudste 92, en driekwart was vrouw. Meer dan tachtig mensen zeggen dat ze opknapten nadat ze waren gestopt met het slikken van supplementen. Via een normale voeding kun je geen teveel aan B6 binnenkrijgen.

