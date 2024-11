Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe reageren wisselkoersen op het nieuws?

Toen Donald Trump vorige week de presidentsverkiezingen won, steeg de waarde van de dollar in één nacht flink. Is zo’n sprong normaal?

Dat Trump de 47ste president van de Verenigde Staten wordt, heeft heel wat losgemaakt. Waar de één een rooskleurige toekomst ziet, sprak de ander van een ‘zwarte dag’.

Stijging waarde van dollar niet gebruikelijk

Het antwoord op de vraag of zo’n sprong van de dollar normaal is: nee. Dat zegt Jakob de Haan, hoogleraar politieke economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, tegen EenVandaag. Volgens hem fluctueert de verhouding tussen de euro en dollar en schommelt die altijd een beetje van dag tot dag. Bij groot nieuws kan de wisselkoers een sprong maken, maar een sprong zoals vorige week komt minder vaak voor.

„Er zijn geen structurele factoren die de wisselkoers altijd op dezelfde manier bepalen. Juist onverwachte gebeurtenissen zijn heel erg bepalend voor hoe financiële markten, waaronder dus wisselkoersen, reageren.”

En als financiële markten vermoeden dat iets bepalend is voor de economie, dan kan een flinke sprong zich voordoen. „Beleggers en aandeelhouders besluiten dan om daar posities op in te nemen en dan zie je een sterke reactie van de financiële markten.”

Waardoor worden de wisselkoersen gedreven?

Dat gebeurde vorige week met de winst van Trump. „Toen duidelijk werd dat Trump de verkiezingen ging winnen, gebeurden er eigenlijk twee dingen. De Europese aandelenkoersen gingen naar beneden en de rente ging omhoog. Dat maakte het voor beleggers plotseling relatief aantrekkelijk om in de Amerikaanse dollar te zitten. En daardoor nam de waarde van die dollar toe.”

De Haan legt uit dat de wisselkoers drijft op psychologie. „Het heeft vooral te maken met de perceptie, de verwachting die mensen hebben over, in dit geval, de economische plannen van Trump.”

💵 Elon Musk profiteert van overwinning Trump Het vermogen van Elon Musk, de rijkste man ter wereld, is voor het eerst in drie jaar tijd weer de grens van 300 miljard dollar gepasseerd. Dat komt naar voren uit de miljardairsindex van financieel persbureau Bloomberg, die berekende dat Musks totale vermogen zaterdag zo’n 314 miljard dollar bedroeg, omgerekend ongeveer 293 miljard euro. De multimiljardair heeft deze week flink geprofiteerd van de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten. Beleggers verwachten dat Musk zijn voordeel doet met een tweede termijn van Trump als president. Zo was hij een van de prominentste supporters van Trump tijdens de verkiezingscampagne.

Gevolgen voor Nederlanders

In het geval van Trump weten we dat hij van plan is de importtarieven te verhogen voor producten van buiten de Verenigde Staten. Hierdoor gaat de Amerikaanse inflatie omhoog, waardoor het voor de Amerikaanse centrale bank moeilijker wordt om de rente te verlagen. Dat maakt het weer aantrekkelijker om te beleggen in dollars.

De vraag is of dit zo blijft. Maar als het wel het geval is, kan het gevolgen hebben voor de Nederlandse importeur. „Als de dollar sterker wordt, moet je meer in euro’s betalen voor de producten die je invoert. Onze import wordt duurder en onze export goedkoper.” Eerder werd berekend dat een overwinning van Trump de Nederlander 500 euro per jaar kan kosten.

Vorige Volgende

Reacties