Singles met de camper onderweg naar liefde (of niet): ‘Liefde was eerst: hoe krijg ik haar zo snel mogelijk in de slaapkamer?’

Alweer? Ja, alweer. Vrijgezellen gaan op tv op zoek naar de liefde. Zo lang er vrijgezellen bestaan, is de weg naar een eventuele lover natuurlijk oneindig. Maar blijven we er ook naar kijken? Vanaf vanavond is er (dus wéér) iets nieuws: Onderweg naar liefde. En dat ook nog eens vijf dagen per week.

Sinds het begin van de eeuw worden er door Yvonne Jaspers al boeren gekoppeld. Daar zijn zelfs een stuk of honderd baby’s door op de aarde gezet. Inmiddels vreten we B&B Vol Liefde, waar de boeren zijn vervangen door bed- en breakfasteigenaren. Valerio Zeno vertrok onlangs met een vliegtuig vol hitsige jongeren, dan wel geldwolven, naar Thailand (Metro‘s mening over ‘liefdesspel’ Paradise Hotel werd ook opgeschreven). En zo vergeten we nog een stuk of ontelbaar programma’s over de eeuwige zoektocht naar een maatje voor het leven.

Bij Metro zijn we ondertussen ook de beroerdste niet, dus voor tv-rubriek Blik op de Buis ging de verslaggever gewoon weer zitten. Is Onderweg naar liefde wat en is het ook elke-doordeweekse-dag-waardig?

De liefde zoeken tijdens een campertocht door Europa

De nieuwe datingshow Onderweg naar liefde volgt zeven vrijgezellen die in een camper door Europa rondtrekken. Vanlifers heten die mensen die in zo’n vierwieler door het leven trekken. Tijdens een reis naar een bestemming ergens ver weg, gaan ze op date (met mensen die zich ook voor het programma hebben aangemeld, niet de toevallig tegengekomen Pietje uit Zuid-Spanje of Annie uit Parijs). Bij de seizoensstart van vanavond ontmoeten vier deelnemers hun eerste match die zij uit ingezonden filmpjes hebben uitgekozen.

Uitstappen of weggestuurd worden

Slaat de vonk ergens in Europa over? En zo ja: kunnen de andere vrijgezellen wennen aan een leven op de weg? Daar draait het óók om, want je ontmoet wel een liefde op banden. De mogelijkheid om te ontsnappen is niet moeilijk: dat heet uitstappen. Ook de vanlifer kan beslissen en je uit zijn of haar camper zetten.

Onderweg naar liefde duurt lang

Meteen een minpuntje: Onderweg naar liefde duurt 50 minuten. Dat overleef je als kijker natuurlijk wel, maar vijf dagen per week? Een half uurtje past beter en dan snel overschakelen naar het Journaal van 20.00 uur voor de mooie mix van ontspanning en informatie. Maar goed, het is nu eenmaal zo, dus we stellen de deelnemers – met een leuke mix qua leeftijden – en hun landen even aan je voor.

Al tuffend over de Europese wegen zie je Martijn (Portugal), Marieke (Noorwegen), Joeri (Oostenrijk), Marion (Midden-Spanje), nog een Marieke (Zuid-Spanje), Dave (Italië) en Walter (Zuid-Frankrijk, nee niet dié Walter).

Dan was er seks en kwam ik er daarna achter van hè, dit wil ik eigenlijk helemaal niet.

Tantra-Martijn

Twee kandidaten die de liefde zoeken, uit de aflevering van vanavond, lichten we voor het beeld voor jou als eventuele kijker even uit. Martijn (42) bijvoorbeeld, een zakenman die zes maanden per jaar in zijn bus zit, vooral op zoek naar goede surf- en kiteplekken. Als voormalig directeur van een softwarebedrijf die een stapje terug kon doen (lees: prima bankrekening), zit hij nu vooral achter het stuur of ‘te tantra-en’ op een matje. Zijn vorige leven bestond uit ‘hoe krijg ik haar zo snel mogelijk in de slaapkamer?’ „Dan was er seks en kwam ik er daarna achter van hè, dit wil ik eigenlijk helemaal niet.” Hoe vaak hij daar dan achter kwam, wordt in het midden gelaten. En nu? „Door tantra ben ik van lust naar liefde kunnen gaan bewegen.”

Denise (36) is zijn eerste date, een – jawel – trantra-coach. Bij de ontmoeting weet Martijn haar naam niet meer (au), maar voelt hij wel al dat Denise authentiek is en voelt hij verbinding (run!).

Marieke op een spanband

Marieke uit Amsterdam (34) scheurt er ook op los. Dit vrolijke type reist haar hart achterna en dat hart bevindt zich bijzonder vaak in de zon. Een man die haar van maar niks vindt, maakt geen kans. Op date in Spanje moet je met Marieke ongetwijfeld gaan hiken, of meedoen met haar hobby schilderen. Of span linen, want dat doet ze ook (Metro zou dit omschrijven als op een spanband tussen twee bomen staan en heen en weer lopen). Ze vindt dat „meditatief”. Op naar Martijn in Portugal zou je bijna zeggen.

Maar nee, het wordt eerst Niek uit Limburg (37). Hij woont op het moment van de uitzending in een tentje tussen appels- en perenbomen, maar verruilt zijn campingleven graag voor een al dan niet tijdelijk vanlife. Als Marieke een camping bezoekt, is Niek er ‘stiekem’ al: „Opeens staat er zo’n kerel voor je neus. Leuk en ook een beetje awkward.” De Limburger vindt het vooral leuk: „Ja, leuk. Leuk hoor. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk.”

Nou ja, zoiets dus. Een datingprogramma als vele anderen, maar met een ander jasje. Wie weet pikt de kijker het op en wordt er weer gesmuld, wie weet ook helemaal niet. Onderweg naar liefde is te zien op NPO 3 en – hoe mysterieus het ook is – tv-kijkers weten die zender op een of andere manier slecht te vinden. Alsof het knopje 3 op je afstandsbediening een enorm moeilijke operatie is.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Onderweg naar liefde is vanaf vandaag (11 november) elke dag – doordeweeks – bij KRO-NCRV om 19.25 uur op NPO 3 te zien. Via NPO Start is de zoektocht naar liefde ook (al) te zien, daar kijk je bovendien vanaf maandag de afleveringen van de hele week.

