Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe herken je een overschot aan vitamine A en wat gebeurt er dan?

Je lichaam heeft vitamines en mineralen nodig om (goed) te kunnen functioneren, bijvoorbeeld voor je afweersysteem of voor de opbouw van cellen. Maar te veel van het goede kan leiden tot serieuze gevolgen. We duiken in vitamine A: hoe herken je dat je daar te veel van hebt binnengekregen?

Gevarieerd en gezond eten is sowieso een goed idee. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er een bepaald dieet is dat de kans op vroegtijdig overlijden verkleint én goed is voor de wereld.

Vitamine A

Allereerst: waar heeft ons lichaam vitamine A voor nodig? Het draagt in je lichaam bij aan je afweersysteem en de opbouw van cellen in bijvoorbeeld je tandvlees en longweefsel, maar zorgt ook voor een gezonde huid, haar en nagels. Het zorgt ervoor dat je in donkerte ook (enigszins) kunt zien en voor een normale groei. Deze vitamine kun je halen uit dierlijke en plantaardige bronnen en daar zit een verschil in: retinol of retinylesters zijn de dierlijke vormen van vitamine A, carotenoïden zijn de plantaardige vorm.

De vitamine wordt opgeslagen in je lever, maar ook in het lichaamsvet. Per dag moet een volwassen man minimaal zo’n 800 microgram binnenkrijgen, een volwassen vrouw 680 microgram, leert het Voedingscentrum ons. Er is ook een bovengrens vastgesteld door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA): een volwassene moet niet meer dan 3000 microgram vitamine A per dag tot zich nemen.

Overschot aan vitamine A

Als je te weinig vitamine A tot je krijgt, kan dat huidproblemen, dof haar, maar ook (nacht)blindheid veroorzaken. Een overschot is ook gevaarlijk, je kunt jezelf dan vergiftigen. Dat gebeurt vaker als je supplementen van de vitamine slikt én vaker door de dierlijke vorm van de vitamine. Aan deze symptomen kun je een overschot aan vitamine A herkennen:

Je bent vermoeid;

Je hebt hoofpdijn;

Je bent duizelig;

Je bent misselijk;

Er zijn afwijkingen aan je huid, ogen en/of skelet.

Heb je het idee dat je een overschot hebt binnengekregen? Raadpleeg dan een arts. De meeste mensen zitten niet snel boven de richtlijn, zeker niet als je geen supplementen slikt.

Waar zit het allemaal i?

Zoals gezegd zijn er dus dierlijke en plantaardige bronnen van vitamine A. Vooral in lever, denk aan paté en leverworst, zit een hoge hoeveelheid, maar je vindt het ook in vlees, vis en melk. Ook met groenten als andijvie, wortel en boerenkool krijg je de vitamine binnen.

Vorige Volgende

Reacties