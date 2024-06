Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Laat je door eiwitshakes of proteïnepoeders meer scheten? Hier komt dat door

Wellicht dat een partner, familielid of jijzelf regelmatig proteïnepoeder of eiwitshakes nuttigt. Prettig voor sportprestaties en het lichaam, maar die poeders kunnen er ook voor zorgen dat je meer scheetjes laat. Maar hoe kan dat?

Wij mensen gaan nu eenmaal goed op eiwitten, oftewel proteïnes. Een volwassene heeft dagelijks zo’n 0,83 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht nodig. Een klein rekensommetje vertelt ons dat je met een gewicht van zo’n 80 kilo ongeveer 66 gram proteïne zou moeten eten voor een optimaal functionerend lichaam.

Eiwitshakes en proteïnepoeders

Sporters hebben meer eiwitten nodig, net als vegetariërs, veganisten, kinderen en zwangere vrouwen. Misschien heb je iets aan deze eiwitrijke tussendoortjes? Een eiwittekort kan namelijk voor vervelende klachten zorgen. Hier lees je meer over de symptomen daarvan.

Maar tegenwoordig zijn er ook een hoop eiwitshakes en poeders te verkrijgen. Oftewel een snelle en gemakkelijke proteïne-boost. Maar het kan ook zijn dat je daar wat winderig van wordt.

Scheetjes van eiwitten? Nee, andere boosdoeners

Maar voordat we de eiwitten de schuld geven van de scheetfrequentie, is er waarschijnlijk iets anders aan de hand. Want koolhydraten hebben veel meer effect op onze darmen dan eiwitten. Dat stellen ook diëtisten, gastro-enterologen of voedingswetenschappers, schrijft BBC Science Focus. Onverteerde koolhydraten in jouw darmen kunnen gaan fermenteren en ja, dan komt er ook gas vrij.

Mocht jij eiwitsupplementen nuttigen en ontsnapt er regelmatig een scheetje? Controleer dan de ingrediëntenlijsten op bijvoorbeeld fructose, lactose, xylitol of stevia. Dit zijn suikers of suikervervangers en waarschijnlijk zijn dit de daadwerkelijke boosdoeners in plaats van de eiwitten zelf.

Lastig verteerbaar

Eigenlijk is de maatstaf: alles wat lastig verteerbaar is, kan winderigheid veroorzaken. Bijvoorbeeld in linzen of bruine bonen zitten vezels en een suikerachtige stof, dat oligosachariden wordt genoemd. Allebei lastig verteerbaar voor onze darmen en dus veroorzaker van scheetjes.

Vlees- en zuivelproducten bevatten zwavel. Als dat door ons lichaam verteerd wordt, verandert de zwavel in waterstofsulfide. En dat ruikt naar rotte eieren.

Te veel scheten?

Overigens is scheten laten is heel normaal. Maar vind je dat je te veel scheten laat? Probeer dan te kijken wat er precies in jouw eiwitbronnen zit. En kies voor bijvoorbeeld een natuurlijke eiwitbron, in plaats van een poeder met allerlei suikers en toegevoegde smaakstoffen.

