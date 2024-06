Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe gezond zijn kersen?

Fruit is gezond, dat weet iedereen. Misschien heb je een favoriet: aardbeien, bijvoorbeeld, of juist nectarine of banaan. En wat te denken van die rode bolletjes, hoe gezond zijn kersen eigenlijk?

Deze week bracht Metro je al op de hoogte van allerlei feiten en fabels rond fruit, bijvoorbeeld dat je niet kunt afvallen als je ook fruit eet (fabel) en dat een glas sap een stuk minder gezond is dan echt fruit (feit). Nu duiken we specifiek in de kersen.

Wat ook een feit over fruit is: het liefst eet je meer dan twee stuks per dag én varieer je voldoende. Elk stuk fruit heeft namelijk weer andere voordelen en een gevarieerd voedingspatroon is sowieso aan te raden. Met de nadruk op gevarieerd, want jezelf he-le-maal volstoppen met alleen maar fruit is nu ook weer niet de bedoeling.

We gaan te rade bij het Voedingscentrum als het om de voedingswaarde van kersen gaat: in een schaaltje van zo’n 200 gram kersen zitten 114 calorieën, amper vet, 23 gram koolhydraten en suikers en 1,8 gram vezels. Maar goed, fruit eten we natuurlijk niet voor de calorieën, maar voor de vitaminen.

In kersen zit veel vitamine A en C en de fruitsoort bevat ook kalium. Wat het mineraal kalium precies doet in je lichaam, vertelden we je al eerder. Daarnaast zijn kersen voor sporters ook een goede fruitsoort: uit onderzoek blijkt dat kersen het herstel van je spieren op weg helpen, waardoor je minder spierpijn ervaart. Daarnaast zouden kersen ervoor zorgen dat je beter slaapt, bleek uit een ander onderzoek. Op social media is kersensap als ‘slaapdrankje’ een hele hype. Kortom: naast vitaminebommetjes, zijn kersen goed voor een hoop andere dingen. Varieer wel met ander fruit (en andere gezonde voedingsbronnen) en je zit helemaal goed.

