Joost Klein zinspeelt op tweede poging songfestival, kan dat überhaupt?

Joost Klein lijkt zin te hebben om het nog een keertje te proberen bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen weekend zinspeelde hij er twee keer op. Kan hij überhaupt nog een keer meedoen?

Klein werd gediskwalificeerd voor de finale van het Eurovisie Songfestival vanwege een incident achter de schermen met een cameravrouw. Justitie in Zweden heeft de zaak in onderzoek. De Nederlandse delegatie noemde het besluit van EBU, de organisatie die het songfestival organiseert, direct „disproportioneel”.

Joost Klein hint twee keer op Eurovisie 2025

Afgelopen zaterdag hintte Klein tijdens zijn show op Pinkpop voor het eerst naar een eventuele herkansing. De Friese zanger stond met zijn iconische blauwe schouderpak op het podium en begon met zijn songfestivalhit Europapa. Het publiek – het veld stond afgeladen vol – sprong, zong en danste enthousiast mee.

Klein oogde emotioneel en bedankte het publiek en zijn crew voor alle steun: „Netherlands, I am speechless“, zei hij. „Zonder deze mensen, de band en de mensen om mij heen, was er ook geen Eurovisie geweest. Er hebben zoveel mensen zo hard gewerkt, maandenlang, iedereen!“ Hij eindigde zijn set met een alternatieve remix van Europapa en de woorden: „Why the fuck not 2025!“

De zanger zette zijn woorden gisteren nog wat kracht bij. „Eurovision 2025″, schreef hij in de bio van zijn Instagram-account.

Kan hij überhaupt nog een keertje meedoen?

In principe zou Klein nog een keer mogen meedoen. Het is vaker voorgekomen dat oud-deelnemers opnieuw meedoen aan het Songfestival. Hij moet dan wel met een nieuw nummer komen, want artiesten mogen niet twee keer hetzelfde nummer insturen.

Toch zitten er een flink aantal haken en ogen aan. Allereerst is de vraag of EBU zijn deelname goedkeurt, omdat hij zich dit jaar niet aan de richtlijnen van de organisatie heeft gehouden.

Dan is er nog de selectieprocedure van AVROTROS. Sinds een aantal jaren kiest de omroep niet meer voor een kandidaat, maar voor een nummer. Het zou kunnen dat ze voor Klein een uitzondering willen maken, zeker omdat ze zich altijd achter de artiest hebben geschaard, maar anders zou het dus helemaal afhangen van het lied dat de zanger instuurt.

Daarbovenop is het ook nog onduidelijk of Nederland volgend jaar überhaupt meedoet aan het songfestival. Dat liet de verantwoordelijke omroep AVROTROS eerder deze maand weten. De Nederlandse delegatie wil eerst zien dat de EBU veranderingen doorvoert. „Tot het moment dat AVROTROS vertrouwen heeft dat structurele aanpassingen genomen worden om de artiesten en hun muzikale boodschap weer centraal te stellen, houden we deelname aan het songfestival in beraad.”

