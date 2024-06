Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gijs Rademaker over burn-out in Rooijakkers Over De Vloer: ‘Weken niet uit bed gekomen’

Art Rooijakkers gaat in de nieuwste aflevering van Rooijakkers Over De Vloer op bezoek bij de bekendste opiniepeiler van ons land, Gijs Rademaker (45). Hij is onder meer openhartig over zijn burn-out en de angst om vervangen te worden.

Vorige week ging de presentator langs bij Lieke Martens in Parijs en bij Patty Brard op Ibiza.

Gijs Rademaker in Rooijakkers Over De Vloer

Rademaker neemt Rooijakkers mee naar een plek waar hij graag komt als hij even wil ontsnappen aan zijn drukke bestaan. „Jij bent iemand die best weleens in zijn kop kan zitten“, zegt de presentator. „Jij hebt ooit ook een burn-out gehad.“ Dat bevestigt de opiniepeiler. „Jazeker. Die begon hier, zo’n vijftien meter verder, bij dit fietspad. Ik gooide een stok voor een kind om op te halen en ik struikelde daarbij. Ik viel, ik stond op en ineens voelde ik mij heel moe. De energie was weg, het was leeg. Ik ben die avond vroeg naar bed gegaan en ik ben de weken daarna niet meer uit bed gekomen. Het duurde weken voordat ik doorhad wat ik had.“

Pas bij de fysiotherapeut viel het kwartje. „Ik had het pas door bij de fysiotherapeut die mij één vraag stelde. ‘Mag ik iets raars vragen? Wanneer heb je voor het laatst iets voor jezelf gedaan?’ Het duurde tien minuten voordat ik wist wanneer dat was.“ Rooijakkers is benieuwd of Rademaker erachter is gekomen wat nu de oorzaak van de burn-out was. „Ik ben nooit naar een professional gegaan om erover te praten. Ik wilde die beker niet leeg drinken”, antwoordt de opiniepeiler eerlijk.

Angst om plek kwijt te zijn

„Waar ben je bang voor dan?“, wil Rooijakkers weten. Rademaker: „Ik denk niet dat er iets zit, niets groots. Een deel van mij denkt nog steeds dat ik gewoon heb moeten leren dat je, als je soms de grens over gaat, wat we allemaal doen in dit vak, je dan ook je rust moet nemen.”

Zelf was hij kort na zijn burn-out weer op de buis. „Het duurde 4 of 5 weken, toen was ik weer op tv. Zo groot was de angst om mijn plek kwijt te zijn. EenVandaag heeft me verzekerd dat het niet zou gebeuren. Maar na een halfjaar wilden ze wel op radio graag mijn vervangster hebben. Toen gingen alle alarmbellen af. Ik dacht: zie je wel. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met het feit dat ik bang ben, dat als je er te diep in gaat, het nog langer duurt voordat je eruit komt. Voor mijn gevoel had ik die tijd niet.”

Je kunt Rooijakkers Over De Vloer terugkijken via Videoland.

Vorige Volgende

Reacties