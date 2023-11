Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoeveel scheten per dag is gezond? En waarom stinken sommige scheetjes meer?

„Liever een scheetje voor iedereen, dan buikpijn voor mij alleen”, is zo’n gevleugelde uitspraak. Een scheet is gezond, maar wanneer worden te veel scheten ongezond? De hoeveelheid en geur zegt een hoop.

Een scheet inhouden is niet het meest gewenste, want een scheet laten is op zich gezond. Maar heel veel windjes laten, kan ook niet gezond zijn.

Gassen in darmen

Het Duitse gezondheidsplatform Fit for Fun benadrukt ook dat scheten laten, hoort bij een functionerend lichaam. Scheten ontstaan door gassen in de darmen. De darmen zijn namelijk verantwoordelijk voor het verwerken van voedsel.

De afvalstoffen uit bepaalde voedingsmiddelen die je niet of moeilijk kunt verteren komen in de dikke darm terecht. Daar vormen door zwavel en ammoniak de stinkende gassen, die er uiteindelijk ook uit moeten. Als je scheten onderdrukt, kun je maagkrampen ervaren.

Onaangename geur

Vaak heeft jouw dieet invloed op de hoeveelheid en geur van jouw scheten. Uit Australisch onderzoek blijkt dat zogenoemde cysteïnes voor een onaangename geur zorgen. Dit komt vooral voor in zetmeelrijke voeding, vlees, eieren en zuivelproducten. Maar ook fructose, suiker of vervangende zoetstoffen als xylitol of sorbitol, bonen, peulvruchten, uien, koffie, alcohol, muesli, kool en brood kunnen voor gasvorming in de darmen zorgen.

En te snel eten kan ook van invloed zijn op meer scheetjes. Omdat je lucht vaak ongemerkt inslikt. Daarnaast hebben zwangere vrouwen vaker last van een opgeblazen gevoel door hormonale schommelingen.

Hoeveel scheten per dag gezond?

Laat jij tien tot twintig keer een scheet per dag? Dan is er niks aan de hand. Integendeel, dit is een gezond aantal. Mocht je meer scheten laten en een extremere geur waarnemen, in combinatie met maagpijn, dan is het raadzaam om de huisarts te raadplegen. Het kan namelijk zo zijn dat je een voedselallergie of intolerantie hebt of dat er wellicht een onderliggende aandoening aan de orde is.

Voldoende beweging heeft overigens ook een positieve invloed op winderigheid. En mocht je last hebben van een opgeblazen gevoel, kan een warme kruik de boel temperen. Of overweeg een glas water met twee theelepels appelciderazijn. Dit bestrijdt namelijk rottende bacteriën in de darmen en stimuleert de maagsapproductie, wat helpt bij de spijsvertering. Ook venkel, anijs, karwij en munt ondersteunen de darmfunctie. Hier kun je bijvoorbeeld thee van maken.

