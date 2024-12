Deze eenvoudige truc zorgt ervoor dat een kaars langer brandt én minder druipt

Het Longfonds waarschuwde vorige week dat er bij het branden van kaarsen, fijnstof vrijkomt. Net zoals dat gebeurt bij het stoken van houtkachels en openhaarden.

Hierdoor kunnen mensen met een longziekte last krijgen van benauwdheid of hoestbuien. Brand je een kaars? Dan is het volgens het Longfonds goed om daarna bijvoorbeeld je raam open te zetten, of je kunt overwegen om LED-kaarsen te gebruiken.

De vorm en kwaliteit van de kaars maakt wel nog een verschil. Namelijk de dikte en de aard van de lont, bepalen de mate waarin een kaars daadwerkelijk volledig verbrandt. Bij dikke kaarsen met een dikke lont, komen meer roetdeeltjes in de lucht vrij.

„Mensen moeten gewoon een kaars aansteken als ze dat willen. Maar weet dat er fijnstof bij vrij kan komen”, sprak directeur Károly Illy van het Longfonds.