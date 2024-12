Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vloer dweilen? Pak eens déze specerij uit het keukenkastje om mee schoon te maken

Ben je van plan de vloer te gaan dweilen? Dan hoef je wellicht dit keer niet naar een allesreiniger of ander schoonmaakproduct te grijpen. Het kan namelijk zijn dat je jouw natuurlijke schoonmaakmiddel gewoon ergens in een keukenkastje hebt staan. Je kunt namelijk ook de vloer dweilen met kaneel.

Kaneel als schoonmaakmiddel

En nu hebben we nog zo’n huishoudelijke truc die wellicht gunstig voor je is. Kaneel is een populaire specerij die we veelal in ons eten verwerken. Maar kennelijk is kaneel dus ook nog eens een handig schoonmaakmiddel, schrijft de Duitse Freundin.

Kaneel is een eeuwenoude specerij die vaak voor aromatische en culinaire doeleinden wordt gebruikt. Maar het smaakt en ruikt niet alleen lekker, nee, het heeft ook nog een antibacteriële werking.

Gebruik je kaneel als schoonmaakmiddel kan het kruid tot twintig verschillende soorten bacteriën doden. Het natuurproduct is zacht voor het oppervlak en de vloer wordt niet plakkerig en verkleurt niet. En ouders hoeven zich geen zorgen te maken als hun kinderen in contact komen met het dweilwater.

Hoe te dweilen met kaneel?

Wil je het eens proberen? Voeg dan wat kaneelpoeder toe aan een emmer water. Ook kun je ervoor kiezen om een hoeveelheid water met kaneelstokjes te koken en dit toe te voegen in jouw dweilemmer. Maar je kunt ook kiezen voor een etherische olie van kaneel, waarvan je twintig druppels in het water doet. Daarna kun je dweilen en de boel laten drogen. Aanbevolen wordt om dat wekelijks te doen. En na zo’n boenbeurt ruikt jouw huis helemaal winterachtig en kruidig.

