Vooral agressie tegen jonge medewerkers in de zorg tijdens feestdagen: ‘Terwijl ze dag en nacht klaarstaan’

Voor veel jonge zorgmedewerkers zijn de komende feestdagen allesbehalve een feest. Zij ervaren zo rond Kerstmis en oud en nieuw meer agressie op hun werk dan oudere collega’s in de zorg. De gemiddelde Nederlander snapt er waarschijnlijk geen bal van waarom je je agressief gaat gedragen tegen iemand die je wil helpen, maar blijkaar zijn er genoeg mensen die zich verbaal of fysiek laten gaan.

We hebben qua weer een grijze kerst op komst, maar ook voor jongeren in de zorg worden de feestdagen mogelijk weinig rooskleurig. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ. Bijna een kwart van de medewerkers onder de 35 jaar geeft aan vaker agressief benaderd te worden gedurende de feestperiode. Dit gebeurt minder – maar nog altijd bij 13 procent – bij hun oudere collega’s.

De gevolgen zijn groot voor de motivatie en het werkplezier. Van elke tien zorgmedewerkers overweegt er momenteel één te stoppen met werken in de zorg. De overduidelijke reden: agressie tijdens de feestdagen.

Moeten werken tijdens de feestdagen, agressie ‘als dank’

IZZ onderzocht onder ruim 1100 zorgmedewerkers hun ervaring met agressie tijdens de kerst en oud en nieuw. Het onderzoek toont aan dat één op de vijf zorgmedewerkers meer agressie ervaart tijdens de dagen die zo gezellig behoren te zijn. En dat terwijl die mensen die moeten werken er toch weinig aan kunnen doen dat jij door wat voor oorzaak dan ook – wie weet oogletsel voor vuurwerk – in het ziekenhuis belandt.

Zorgmedewerkers staan dag en nacht klaar voor mensen, ook tijdens de feestdagen.

De jonge zorgmedewerkers krijgen het dus extra te verduren terwijl jij een kalkoen naar binnen werkt, cadeautjes uitpakt of aan de oliebollen begint. 60 procent van de medewerkers in de zorg onder de 35 jaar krijgt te maken met verbale agressie tijdens de feestdagen, tegenover 46 procent van de medewerkers boven de 35 jaar. Ook andere vormen van agressie treffen deze groep vaker: 31 procent ervaart bedreiging of intimidatie en 19 procent wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie.

Tekort aan collega’s in de zorg

Het personeelstekort speelt een grote rol bij de agressie tijdens kerst en de overgang naar Nieuwjaar. Onlangs sprak de bekende IC-arts Diederik Gommers zich al over personeelstekort uit. Zo’n twee op de vijf zorgmedewerkers ziet hierdoor een toename in agressie. Eén op de drie geeft aan dat een hogere bezetting zou helpen bij het omgaan met agressieve situaties. Blijkbaar is rustig even wachten op een zorgmedewerker voor veel mensen wat te veel gevraagd.

👩‍⚕️ PTSS is een gevolg Agressie op de werkvloer zet zorgmedewerkers onder druk, met mogelijke langetermijneffecten zoals posttraumatische stressstoornissen (PTSS) als gevolg. Specialistische hulp, die soms noodzakelijk is, brengt een eigen risico met zich mee. Jan-Luuk de Groot, directeur van IZZ, stelt slachtoffers financieel bij te staan. Zij moeten dan wel deelnemen aan de collectieve IZZ zorgverzekering.

„Deze cijfers zijn zorgwekkend”, vind IZZ-directeur De Groot. „Zorgmedewerkers staan dag en nacht klaar voor mensen, ook tijdens de feestdagen. Agressief gedrag naar zorgmedewerkers mag nooit als normaal worden beschouwd. Hier moeten we ook als samenleving oog voor houden en naar handelen. Dat zoveel zorgmedewerkers kampen met agressie en jonge zorgmedewerkers het hardst worden getroffen, benadrukt dat we moeten blijven investeren in een veilige werkomgeving. Anders verliezen we nog meer waardevolle zorgprofessionals en dat raakt iedereen.”

Meer aandacht van werkgever nodig

Eén op de tien medewerkers in de zorg is niet tevreden over de ondersteuning van hun werkgever bij het omgaan met geweld. Daarnaast vindt één op de drie het belangrijk om meer ruimte te krijgen voor gesprekken over normen en grenzen rond agressie. Ook geeft één op de vier aan dat het hen zou helpen als het (hoger) management meer aandacht besteedt aan agressie en zichtbaar is op de werkvloer.

Zorgmedewerkers geven bovendien aan behoefte te hebben aan praktische maatregelen, zoals snel contact kunnen leggen met beveiliging. Eén op de vijf zorgmedewerkers noemt dit als een wens. Bij jonge zorgmedewerkers ligt dit aantal hoger: één op de vier zou graag directe toegang tot beveiliging willen, bijvoorbeeld via een polsbandje met een noodknop.

