Met déze truc worden je harde handdoeken weer zacht

We herkennen het allemaal wel: onze favoriete zachte handdoeken, die ineens hard, stevig en allesbehalve zacht aanvoelen. Maar betekent dat, dat ze gelijk niets meer waard zijn? Nee, zo blijkt. Met een simpel trucje schud je je handdoeken binnen enkele seconden weer zacht.

Het heeft alles te maken met vezels!

Handdoeken

De meeste handdoeken die wij in onze kast hebben liggen, zijn gemaakt van katoen. Ze zijn zo gemaakt dat het materiaal veel kleine lussen vormt, waar tussen zich weer kleine luchtkussens vormen. Hierdoor worden de afzonderlijke vezels zachter en beter absorberend, waardoor vocht gemakkelijker van de huid kan worden verwijderd.

Maar na een tijdje, en vooral als ze vaak worden gewassen, worden deze luchtzakjes in de vezels uit de handdoek gegooid. Hierdoor drukken de vezels samen en raken de handdoeken harder, ruwer en minder absorberend.

Schudden

Gelukkig is dit eenvoudig op te lossen, schrijft het Duitse magazine Freundin. Je hoeft namelijk alleen de handdoek goed uit te schudden als deze nog nat uit de wasmachine komt. Op deze manier komen vastzittende vezels los en wordt het materiaal los.

Je kan ook de handdoek in de droger doen, maar let hierbij op dat je het kort doet en dat je niet de hele droger volstopt. Het is belangrijk dat de handdoek ruimte heeft om te bewegen.

Geen wasverzachter

Een grote fout die mensen vaak maken is het gebruiken van wasverzachter voor hun handdoeken. Het lijkt logisch, maar het werkt juist averechts. De vezels plakken door de wasverzachter aan elkaar, waardoor de handdoeken minder vocht absorberen. Hierdoor zijn ze minder effectief, maar op de lange termijn kan dit ook betekenen dat ze minder goed drogen en daardoor gaan stinken.

Wat wel kan helpen is azijn. Het klinkt misschien gek, maar azijn in je wasmachine doen maakt handdoeken zachter, helderder en witter en helpt bij hard water, waardoor de vezels ook kunnen belasten.

